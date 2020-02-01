«Я где-то в звуках стереосистем»: вокалист Green Grey Мурик отметил День Рождения в Кременчуге

Сегодня, 13:04 Просмотров: 764































Фото: Артём Коваленко

7 февраля в Кременчуге стартовал Picnic Fest, посвященный встрече выпускников и 90-м, который продлится в ТЦ Billa до 9 февраля. на фестивале много вкусной еды, крафтового пива, настоек и коктейлей. Можно поиграть в приставку на старом телевизоре, послушать саксофон или побороться в караоке-батле за поездку на 2 в Европу.









Но кульминацией вечера, конечно же, стало выступление группы Green Grey, на песнях которой и росло поколение 90-х. Музыканты вышли на сцену в 19.45 и кременчужане, голодные после рабочего дня, ещё сновали между лавками с едой и выпивкой. Вокалист Мурик пожелал всем приятного аппетита и начал сет со знакомой многим песни «Стереосистема». Публика встретила её тепло, но осторожно. Дальше, с каждым знакомым аккордом, в зале становилось всё горячее и, к средине выступления, под сценой собралась целая толпа из самых смелых и преданных фанатов.









Green Grey сыграли хиты из разных альбомов: Осень, Времени нет, Бабосы боссам, Тот день, Всё будет хорошо, Нечего терять, Криминал, Депрессивный Листопад, Эмигрант, Мазафака, WTF?!, Подождём под дождём. Также по песне посвятили мёртвым кумирам — Кириллу Толмацкому, более известному под псевдонимом Децл, и Киту Флинту из The Prodigy.









Кременчужане не сразу согласились отпустить музыкантов и позвали их «на бис», музыканты вернулись и сыграли ещё, а благодарная публика в ответ спела вокалисту Мурику Happy Birthday to You, ведь, как оказалось, у того День Рождения.









Через полчаса после выступления музыканты вышли к публике и все желающие смогли с ними сфотографироваться и получить автограф.