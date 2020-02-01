Происшествия

П'яний іноземець збив авто поліції, яке їхало на виклик

Сегодня, 13:29 Просмотров: 1 429 Комментариев: 3

 

Унаслідок ДТП травми отримали працівники поліції 

Сьогодні, 8 лютого, близько 4 ранку, у Полтаві відбулося зіткнення автомобілів «KIA CERATO» та поліцейського легковика «Skoda Rapid». За даними пресслужби поліції, службовий автомобіль прямував на виклик.



Унаслідок ДТП травми отримали працівники поліції, 1991 та 1986 р.н. Правоохоронцям надали необхідну медичну допомогу.


Відносно 28-річного іноземного громадянина водія «KIA» склади адміністративний матеріал за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (за ч. 1 ст. 130 КУпАП). 


 


Також вирішується питання про  внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: поліція

Комментарии: 3

13
GrayVaC:
Сегодня, 15:10

АГА НА ВЫЗОВ... Почему фары включены а маячки то не горяти не мигают

Никого ничего не смущает??

 


+2
339
Маэстро:
Сегодня, 17:33

Цитата: GrayVaC

АГА НА ВЫЗОВ... Почему фары включены а маячки то не горяти не мигают

Никого ничего не смущает??

 

Потому что если оставить включенным красный проблесковый маячек, то все транспортные средства, которые проезжают мимо, обязаны были бы останавливаться и продолжать  движение ТОЛЬКО с разрешения полицейского. А он в разбитой машине травмированный лежит и не может давать такие команды-разрешения ввиду сломанной ноги...

P.S. Немного сарказама потому как, какой вопрос, - такой ответ.


+1
926
hunter:
Сегодня, 18:03

Цитата: GrayVaC

Відносно 28-річного іноземного громадянина водія «KIA» склади адміністративний матеріал за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (за ч. 1 ст. 130 КУпАП).

 

А где показания драгера?Или это так постращать на 130?


0
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