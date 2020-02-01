П'яний іноземець збив авто поліції, яке їхало на виклик

Сегодня, 13:29 Просмотров: 1 429 Комментариев: 3

Сьогодні, 8 лютого, близько 4 ранку, у Полтаві відбулося зіткнення автомобілів «KIA CERATO» та поліцейського легковика «Skoda Rapid». За даними пресслужби поліції, службовий автомобіль прямував на виклик.









Унаслідок ДТП травми отримали працівники поліції, 1991 та 1986 р.н. Правоохоронцям надали необхідну медичну допомогу.





Відносно 28-річного іноземного громадянина водія «KIA» склади адміністративний матеріал за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (за ч. 1 ст. 130 КУпАП).









Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.