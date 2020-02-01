У кукурудзяних магнатів Полтавщини прокуратура провела обшук

Сегодня, 14:09 Просмотров: 1 024 Комментариев: 1

Під час обшуків на підприємствах та зерносховищах вилучена відповідна документація

На Полтавщині виявили факт незаконного заволодіння державним майном. За версією слідства, службові особи сільськогосподарського державного підприємства за попередньою змовою з представниками товариства привласнили частину врожаю кукурудзи шляхом штучного заниження показників врожайності, чим завдали державі збитків орієнтовно на суму майже 2 млн. грн.





Як повідомляє пресслужба прокуратури, прокуратура Полтавської області спільно з Управлінням СБУ та ГУНП в області у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні, за попередньою змовою групою осіб) виявили факт незаконного заволодіння державним майном.





Зерно поза обліком та відображенням у бухгалтерських документах вивезене до кількох елеваторів. Під час обшуків на підприємствах та зерносховищах вилучена відповідна документація.





Досудове розслідування триває. У кримінальному провадженні проводиться аудиторська перевірка з метою встановлення точної суми завданої шкоди.