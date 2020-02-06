Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Віктор Вихрист виявився легшим за суперника напередодні сьогоднішнього бою

Сегодня, 14:42 Просмотров: 495

 

Дивіться бій сьогодні на телеканалі XSPORT

Сьогодні, 8 лютого, у Німеччині відбудеться вечір боксу, в рамках якого на профі-рингу дебютує кременчужанин Віктор Вихрист.


Кременчужанин вийде на ринг проти білоруса Андрія Мазаник (13-10, 10 ДО). 


Напередодні бою відбулася офіційна церемонія зважування суперників. Вихрист показав вагу 105,6 кг, а суперник - 105,8 кг.


 


Головним боєм вечора стане зустріч за титул IBO в першій важкій вазі між південноафриканцем Кевіном Лерен і німцем Фіратом Арсланом.


Обидва поєдинки в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT, починаючи з 22:40, або дивіться на сайті за посиланням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Вихрист
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