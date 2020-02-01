9 громадян Полтавщини звернулися з проханням пройти альтернативну службу

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У Полтавській ОДА розглянули заяви 9 громадян щодо проходження альтернативної (невійськової) служби. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.

Відбулося засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби Полтавської обласної державної адміністрації.

Члени комісії, до складу якої увійшли представники департаментів соцзахисту населення, охорони здоров’я, культури та туризму ОДА, військового комісаріату, розглянули заяви 9 жителів Полтавщини. Чоловіки повідомили, що проходження військової служби суперечить їхнім релігійними переконанням.

Перед прийняттям рішення кожен представник комісії мав змогу поспілкуватися із заявниками та ознайомитися із поданими ними документами.

Працівники Департаменту соціального захисту населення ОДА поінформували заявників, що у разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення ним незаконних дій обласна комісія може скасувати своє рішення, й чоловік таки піде на військову службу.

Строк альтернативної служби у півтора разу перевищує строк військової служби і складає 27 місяців. Передбачено, що альтернативну службу заявники проходитимуть на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності, діяльність яких насамперед пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.