Кременчуцькі самбісти обійшли нацгвардійців з 9 військових частин

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У Кривому Розі 6 лютого визначили переможців чемпіонату з бойового самбо на першість Центрального ОТО. За перемогу боролися спортсмени 9 військових частин. Як повідомив "Телеграфу" начальник фізичної підготовки в/ч 3059 Національної гвардії України Дмитро Капінус, наші нацгвардійці завоювали перше загальнокомандне місце серед батольонiв ЦОТО НГУ.





Змагання відбулися на базі спортивного комплексу "Молодість". У змаганнях взяли участь 42 спортсмени з Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Кременчука, Павлограду та Енергодару.





Серед військових частин другої групи "бронзовими" призерами стали військовослужбовці з частини 3006 (Дніпро), "срібло" виборола команда 3054 (Дніпро), а перше місце посіли самбісти військової частини 3059 (Кременчук).





Кременчуцькi вiйськовослужбовцi вiйськовоi служби за контрактом вибороли: