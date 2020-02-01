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Кременчуцькі самбісти обійшли нацгвардійців з 9 військових частин

Сегодня, 15:32 Просмотров: 308

 

Вітаємо переможців та призерiв змагань

У Кривому Розі 6 лютого визначили переможців чемпіонату з бойового самбо на першість Центрального ОТО. За перемогу боролися спортсмени 9 військових частин. Як повідомив "Телеграфу" начальник фізичної підготовки в/ч 3059 Національної гвардії України Дмитро Капінус, наші нацгвардійці завоювали перше загальнокомандне місце серед батольонiв ЦОТО НГУ. 


Змагання відбулися на базі спортивного комплексу "Молодість". У змаганнях взяли участь 42 спортсмени з Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Кременчука, Павлограду та Енергодару.


Серед військових частин другої групи "бронзовими" призерами стали військовослужбовці з частини 3006 (Дніпро), "срібло" виборола команда 3054 (Дніпро), а перше місце посіли самбісти військової частини 3059 (Кременчук).


Кременчуцькi вiйськовослужбовцi вiйськовоi служби за контрактом вибороли:

  • 1 мiсце Ченакал Олександр вагова категорiя до 62 кг;
  • 1 мiсце Вшестенко Григорiй вагова категорiя до 68 кг;
  • 1 мiсце Есаян Арман вагова категорiя до 74 кг;
  • 2 мiсце Анiсiмов Владислав вагова категорiя до 82 кг;
  • 3 мiсце Слiпченко Всеволод вагова категорiя до 82 кг;

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: самбо нацгвардія
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