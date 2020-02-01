Простріляну собачку додому забрала кременчужанка

Дворова собачка, у яку стріляв невідомий, знайшла люблячу родину.

- У маленьку, ручну собачку, яка жила у дворі, стріляв невідомий «герой»... Собаку з кульовим пораненням врятувала добра дівчина, Тетяна, віднесла в клініку, там її надали першу допомогу. Собачка переночувала у своїй рятівниці, а вранці дівчина принесла її в Спецсервіс, на руках... Собачку звуть Мася, вона 5 днів перебувала в пункті тимчасового тримання на лікуванні. На щастя, куля не пошкодила життєво важливі органи, Мася насилу долала переляк, і больовий шок.



Те, що вона залишилася жива - це просто рідкісне везіння! Ангел хранитель цієї собачки не тільки зберіг їй життя, він подбав і про її подальше благополуччя, напевно, вона це заслужила! - зазначила начальниця служби відлову комунального підприємства «Спецсервіс» Марина Кожушко.