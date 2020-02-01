Битва юних шахістів відбулася у Кременчуці: «по братськи» поділені очки та зустріч Михайлів

Сегодня, 16:29 Просмотров: 206

З 18 січня до 1 лютого в клубі «Дебют» відбувся чемпіонат міста з шахів серед дітей 8-15 років. Як повідомив тренер Андрій Зазуляк, участь у змаганнях взяли 33 учасники, з клубів СК Нафтохімік, Біла Тура (Лідер), Дебют, Каїсса,

- Мені як тренеру приємно, що майже всі нагороди здобули мої вихованці – зазначив тренер Андрій Зазуляк та прокоментував кожне досягнення дітлахів.

В номінації дівчата:

1 місце Романченко Аліса (СК Нафтохімік) 5.5 бали. У 8 років Аліса за тур до завершення виконала норматив 2 розряду

2 місце Здоровець Анна (Біла Тура) 5 очок, в останній грі Ані потрібно було не програвати для виконання 2 розряду. На жаль, не вийшло, хоча по грі проти не одноразового чемпіона Полтавської області Трохименка Дениса були всі шанси.... Нічого все ще попереду, головне не зупинятись

3 місце Сьоміна Марина (Біла Тура) 4.5





Серед хлопців 6-8 років:

1 місце Кибкало Михайло (Біла Тура) 6.5 очок. Михайло 2013 року народження, 6 років хлопцю і в цьому турнірі виконав норматив 2 розряду. Більшість в такому віці тільки приходять на шахи, він дуже перспективний хлопець

2 місце Мельников Марк (Біла Тура, СК Нафтохімік) 5 балів

3 місце Поливко Максим 4.5 очки







Серед хлопців 9-11років:

1 місце Кибкало Володимир (Біла Тура) 7 балів старший брат Михайла! Жодної партії не програв

2 місце Трохименко Денис (Біла Тура) 6.5

3 місце Завальний Артур (Біла Тура, СК Нафтохімік) 5.5 очок





Серед хлопців 12-15 років:

1 місце Сердюк Мирослав (СК Нафтохімік, Біла Тура) 7,5 очок. З початку вересня Мирослав до мене перейшов з Каїсси і буквально перший турнір - виконав норматив 1 розряду, не збавляє темпу, працює, от і заслужений результат

2 місце Швачич Михайло (Біла Тура) 6.5

3 місце Пушков Олександр (Пошук) 6.5





В основній групі з шахів:

1 місце Сердюк Мирослав

2 місце Кибкало Володимир

3 місце Трохименко Денис



- Хочу відзначити ще Берегового Миколу (СК Нафтохімік), який в цьому турнірі виконав 3 розряд. – додав тренер.





Шаховий чемпіонат - два Михайла, засмучений Володимир і переможець

Директор клубу «Каїсса» Володимр Груздєв також розповів про успіхи своїх підопічних.

- Шаховий чемпіонат - два Михайла, засмучений Володимир і переможець. Такий підсумок чемпіонату міста серед дітей у віці до 15 років, що завершився в минулі вихідні. На жаль, в 4-х категоріях в загальному турнірі за швейцарською системою з регламентом 1 година на партію грало лише 32 учасники. Основні події розгорнулися в останньому 9 турі, перед яким відразу 4 учасників маючи по 6 очок претендували на призове місце і лише одноосібний лідер з 5 туру після перемоги над чемпіоном області Денисом Трохименком - представник «Каїсса» Мирослав Сердюк, який має 7 очок, якого зараз тренує Тарас Дацюк та консультує Андрій Зазуляк, практично забезпечив собі місце в трійці. – розповів Володимир Груздєв.

У поєдинку між собою зійшлися два Михайла - Кибкало і Швачич, які претендують на перемогу не тільки в загальному заліку, але і в наймолодшій віковій категорії - перший і найстаршій другий. Нічийний результат приніс їм лише поділ 5-6 місця в загальному заліку і перше до 8 років для М.Кибкало (тренер А.Зазуляк, тренер-консультант Т.Дацюк) і друге до 15 років для М.Швачича (тренер А.Зазуляк).





- Як це не дивно, але третє і друге місце серед молодших зайняли Максим Поливання і Марк Мельников яких одночасно тренують Тарас Дацюк та Андрій Зазуляк. – додав директор «Каїсси».

Підтвердив своє реноме чемпіон області Денис Трохименко став третім і випередив обох Михайлів за коефіцієнтом Бухгольца. Після перемоги над Анною Здоровець (тренер А.Зазуляк), що стала другою серед дівчаток після Аліси Романченко, вихованки тренера «Каїсса» Олександра Мальцева виступаючу тепер за «Нафтохімік».





Злегка засмутився другим місцем Володимир Кибкало (тренер А.Зазуляк, тренер-консультант Т.Дацюк), адже йому вдалося не тільки перемогти в останньому турі Артура Завального, але і нинішнього чемпіона, відставши від нього всього на половину очка, які він «по братськи» поділив з молодшим братом Михайлом, хоча в категорії до 10 років він і став кращим.

А переможцем став Мирослав Сердюк, який представляв «Каїссу» (тренер Т.Дацюк, тренер-консультант А.Зазуляк). Чорними фігурами в останній партії зробив нічию, який завоював чемпіонський кубок і зберіг пів очковий відрив від найближчого переслідувача, ставши кращим відповідно і в категорії до 12 років.

Призерам вручили медалі, призи та грамоти. Тепер найкращим юним шахістам належить витримати серйозний іспит у першій лізі дорослого чемпіонату міста, який стартує 5 лютого.



