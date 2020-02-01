Підстрелили дворового собаку у Кременчуці

Сегодня, 13:32 Просмотров: 945

Вчора кременчужанка на руках до «Спецсервісу» принесла пораненого собаку. Як повідомила на своїй сторінці начальниця служби відлову комунального підприємства «Спецсервіс» Марина Кожушко, як це сталося ніхто не бачив.









- Добра дівчина принесла в Спецсервіс, на руках, поранену собачку! Добра улюблениця всього двору, подружка дітвори, розміром трохи більше кішки ... Вчора ввечері її поранили зі зброї! Як це сталося, ніхто не бачив, стрілок побажав залишитися невідомим. Якось не дуже спокійно жити, усвідомлюючи, що поруч ходять люди, які вважають вбивство веселою розвагою... Якось це не правильно, безглуздо і соромно, - зазначила Марина Кожушко.





У пресслужбі кременчуцького відділу поліції повідомили, що до них поки не зверталися з заявою. Вони наразі чекають звернення дівчини або начальниці служби відлову комунального підприємства «Спецсервіс» Марини Кожушко. Після зареєстрованої заяви поліція розпочне перевірку.