Півзахисник Влад Сидоренко зворушливо попрощався з «Кременем»

Півзахисник «Кременя» Владислав Сидоренко попрощався з командою. Владислав за півтора року зіграв 44 гри за «Кремінь» та двічі відзначився у ворота суперників.
Сидоренко був одним з тих, кому вдалося зіграти на останньому матчі перед заміною старого покриття на стадіоні «Кремінь-Арена» та вперше протестувати нове покриття. Разом з командою Влад Сидоренко здіймав кубок переможців Другої ліги та проходив нелегкий шлях у Першій лізі.
Футболіст подякував клубу та вболівальникам за підтримку.
Команді бажаю залишитися в Першій лізі і радувати глядачів своєю грою. Таке місто як Кременчук зобов'язаний залишатися як мінімум в Першій лізі.
Всім удачі, ще побачимося на футбольних полях, – наостанок сказав Владислав Сидоренко.