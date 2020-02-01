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Півзахисник Влад Сидоренко зворушливо попрощався з «Кременем»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 495

 

Футболіст подякував клубу та вболівальникам за підтримку

Півзахисник «Кременя» Владислав Сидоренко попрощався з командою. Владислав за півтора року зіграв 44 гри за «Кремінь» та двічі відзначився у ворота суперників.

 

Сидоренко був одним з тих, кому вдалося зіграти на останньому матчі перед заміною старого покриття на стадіоні «Кремінь-Арена» та вперше протестувати нове покриття. Разом з командою Влад Сидоренко здіймав кубок переможців Другої ліги та проходив нелегкий шлях у Першій лізі.

 

Футболіст подякував клубу та вболівальникам за підтримку.

 

- Хочу висловити подяку керівництву, тренерам, персоналу клубу, а також кожному вболівальнику Кременя за ці півтора року. Дякую уболівальникам за підтримку, ви завжди були з нами як в хороші, так і в погані часи. Бажаю підтримувати команду й ходити у великій кількості на матчі.

 

Команді бажаю залишитися в Першій лізі і радувати глядачів своєю грою. Таке місто як Кременчук зобов'язаний залишатися як мінімум в Першій лізі.

 

Всім удачі, ще побачимося на футбольних полях, – наостанок сказав Владислав Сидоренко.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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