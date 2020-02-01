Півзахисник Влад Сидоренко зворушливо попрощався з «Кременем»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 495

Півзахисник «Кременя» Владислав Сидоренко попрощався з командою. Владислав за півтора року зіграв 44 гри за «Кремінь» та двічі відзначився у ворота суперників.

Сидоренко був одним з тих, кому вдалося зіграти на останньому матчі перед заміною старого покриття на стадіоні «Кремінь-Арена» та вперше протестувати нове покриття. Разом з командою Влад Сидоренко здіймав кубок переможців Другої ліги та проходив нелегкий шлях у Першій лізі.

Футболіст подякував клубу та вболівальникам за підтримку.