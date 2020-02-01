У Полтаві виявили нетверезого водія кільцевого автобуса

Зі слів представників підприємства, що обслуговує маршрут, водій перед виїздом на лінію був тверезий
Сьогодні, 5 лютого, близько 8.00, нетверезого водія маршрутного автобуса виявили полтавські патрульні. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області в соцмережі.
Екіпаж поліції зупинив автобус МАN на вулиці Великотирнівській за порушення правил дорожнього руху. В автобусі перебували пасажири.
Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним.
На керманича патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме:
Порушника відсторонили від керування автобусом.
Також патрульні притягнули до відповідальності особу, котра допустила цього водія до керування в стані сп’яніння та випустила на лінію транспортний засіб з технічними несправностями.
Інтернет-видання «Полтавщина» передає коментар керівника КП «Центральна диспетчерська служба міських пасажирських перевезень» Юрія Сябра щодо цієї події: