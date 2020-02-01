У Полтаві виявили нетверезого водія кільцевого автобуса

Сегодня, 12:28 Просмотров: 877 Комментариев: 1

Зі слів представників підприємства, що обслуговує маршрут, водій перед виїздом на лінію був тверезий

Сьогодні, 5 лютого, близько 8.00, нетверезого водія маршрутного автобуса виявили полтавські патрульні. Про це повідомляє патрульна поліція Полтавської області в соцмережі.





Екіпаж поліції зупинив автобус МАN на вулиці Великотирнівській за порушення правил дорожнього руху. В автобусі перебували пасажири.

Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним.









На керманича патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме:

протокол за ст.130 (Керування в стані сп’яніння);

постанову за ст.121 (Керування з технічною несправністю транспортного засобу) КУпАП.

Порушника відсторонили від керування автобусом.





Також патрульні притягнули до відповідальності особу, котра допустила цього водія до керування в стані сп’яніння та випустила на лінію транспортний засіб з технічними несправностями.





Інтернет-видання «Полтавщина » передає коментар керівника КП «Центральна диспетчерська служба міських пасажирських перевезень» Юрія Сябра щодо цієї події:





- Це 21-й маршрут кільцевого автобуса. Належить ТОВ «Люкс-Полтава 2009». Представники підприємства розповіли, що водій був тверезий під час виїзду на маршрут.