Екологічна стратегія КЗТВ – відповідність міжнародним стандартам

Сегодня, 12:00 Просмотров: 593 Комментариев: 3

ПрАТ «Кременчуцького заводу технічного вуглецю» позиціонує себе як екологічно свідоме підприємство: зменшує викиди та дбає про озеленення. Чого вдалося досягти за 2019 рік і що планується в новому році? Про це розповіла Наталія Макаренко, керівниця відділу охорони навколишнього середовища КЗТВ.

Охорона довкілля як пріоритет





- На чому базується екологічна стратегія «Кременчуцького заводу технічного вуглецю»?

- Охорона довкілля, зниження техногенного навантаження виробництва на довкілля є пріоритетом у роботі нашого підприємства. Тому заплановані екологічні програми завжди виконуються в повному обсязі. Ми маємо чітко визначену екологічну політику - цього вимагає міжнародний стандарт виробництва, за яким сертифіковане наше підприємство. Щорічно розробляється план природоохоронних заходів. На сьогодні активно йде підготовка до сертифікації нашого підприємства на відповідність вимогам міжнародного екологічного стандарту ISO 14001. У березні плануємо отримати сертифікат. Наразі йде підготовка документів та розробка необхідних заходів.

- Чим стандарт, про який ви кажете, відрізняється від попередніх стандартів, за якими сертифіковане підприємство?

- Цей стандарт ставить ще більше вимог до екологічної політики підприємства. Для нас це вже буде третій міжнародний стандарт, він так і називається: система екологічного менеджменту. Попередні стандарти були більше орієнтовані на виробництво, а цей стандарт – саме на екологію, на зниження техногенного навантаження на довкілля. Він вимагає обов'язкового виконання запланованих екологічних програм і визначення екологічних ризиків: тобто ми повинні їх розуміти, щоб запобігати цим ризикам.

Екоінспекція перевірила завод: викиди не перевищують норму





- Чи перевіряла КЗТУ екологічна інспекція у 2019 році, якими є результати перевірки?

- Так, наприкінці 2019 року, з 12 по 25 грудня на підприємстві працювали спеціалісти Державної екологічної інспекції центрального округу. Вони не лише перевіряли виконання вимог природоохоронного законодавства по документах, але й залучали атестовану лабораторію з міста Черкаси. Їхні лаборанти робили заміри на джерелах викидів заводу. При цьому ми не знали, які саме джерела перевірятимуть. Нас ні про що не попереджали, щоб неможливо було підготуватися. Фахівці робили заміри два дні. Жодних перевищень не виявлено, і це зафіксовано документально, складені акти.

- Чи були якісь зауваження екологічної інспекції?

- Ми отримали припис екологічної інспекції, є невеликі зауваження щодо оформлення документів, але по джерелах викидів (те, що важливо для екологічної безпеки кременчужан) – жодних зауважень, не виявлено жодних перевищень норм ГДК.

Що зроблено і що планується

- Якими є підсумки екологічних заходів за минулий рік: чи всі плани виконані?

- План заходів з охорони довкілля на 2019 рік виконаний повністю, і на весь комплекс заходів витрачено понад 20 мільйонів гривень, і ми вклали навіть більше коштів, ніж планували. Для порівняння: у 2018 році було витрачено 15 мільйонів гривень.

- Чому виникає необхідність вкладати щороку такі великі суми?

- Тому що, по-перше, ми проводимо модернізацію обладнання. Підприємству в цьому році вже виповнюється 55 років. Звісно, розвиток технологій не стоїть на місці, тому потрібно вкладати кошти в нове, більш сучасне та екологічне обладнання. По-друге, ми впроваджуємо раціоналізацію виробництва. За рахунок впровадженої альтернативної схеми підігріву робочої сировинної суміші у реакторному відділенні вдалося зменшити потреби природного газу та мінімізувати викиди парникових газів, покращити систему керування процесом. І на сьогодні на КЗТВ газ уже на 95% замінений. Ми будуємо нові екологічні установки, це теж потребує значних коштів. КЗТВ співпрацював з «Інститутом громадського здоров'я імені Марзєєва» для того, щоб визначити склад викидів і ті «вузькі місця», куди нам потрібно спрямувати свої зусилля та кошти.

- Ви сказали, що програма з охорони довкілля на 2019 рік виконана повністю. Який результат дали ці заходи? Як вплинули на те, чим дихають кременчужани?

- Виділю один із найважливіших заходів – проектування та монтаж системи конденсації і збору викидів з буферних ємностей на дільниці підготовки сировини. Це дало можливість заводу знизити викиди ароматичних вуглеводнів атмосферу, що підтверджується результатами лабораторних вимірювань. Тобто ми ліквідували два джерела викидів ароматичних вуглеводнів, щоб упередити появу неприємного запаху в повітрі. Також на підприємстві проведена заміна фільтрувальних рукавів, які вичерпали свій ресурс. На це спрямовуються значні кошти, так само, як і на ремонти обладнання. Ми підвищили герметичність обладнання, і це одночасно дало можливість і зекономити ресурси підприємства, і отримати значний екологічний ефект. Як я вже сказала, КЗТВ зменшив споживання природного газу. Це дало можливість значно знизити викиди парникових газів у повітря, тобто йти в ногу з тим, за що бореться екологічна спільнота світу. Найбільше КЗТВ знизив викиди СO2, вони складають менше 500 тонн на рік. Підприємства, які не перевищують цей показник, вважаються екологічно безпечними з цього виду викидів.

- Які заходи плануються на підприємстві на 2020 рік?

- План на 2020 рік включає в себе і заходи з охорони атмосферного повітря, і заходи з охорони води та водних ресурсів, і поводження з відходами, а також раціональне використання природних ресурсів. Запланований обсяг коштів на 2020 рік – 13,5 мільйонів гривень, але, як показує практика, ми вкладаємо навіть більше, ніж плануємо на початок року.

- На чому ви сконцентруєтеся в поточному році? Назвіть три основні заходи з охорони довкілля.

- По-перше, ми продовжуємо заміну фільтрувальних рукавів та ремонт обладнання з метою підвищення його енергоефективності та герметичності. По-друге, займаємося раціоналізаторськими програмами. Плануємо зменшити утворення відхідних газів у реакторі техвуглецю. Одночасно і зменшаться викиди в атмосферу, і підвищиться вихід технічного вулицю, це наше ноу-хау. По-третє, ми вдосконалюємо ізоляцію резервуарів на дільниці підготовки сировини, щоб убезпечитися від викидів ароматичних вуглеводнів у атмосферу.

Цифри

20,2 млн грн витратив КЗТВ у 2019 році на природоохоронні заходи





13,5 млн грн планується на 2020 рік









Зелені ініціативи

- Наскільки відомо, КЗТВ берете участь у екологічних форумах. Чому для підприємства це важливо?

- У минулому році ми вже втретє брали участь у міжнародній виставці «Екологія підприємства» у Києві, у Міжнародному виставковому центрі. Це дуже масштабний захід, який відвідують і закордонні промисловці. Нам приємно, що Мінприроди нас рекомендує як екологічно свідоме підприємство для участі у такого роду заходах, і це значно підвищує екологічний імідж КЗТВ. Зараз нам запропонували участь у заході, який має назву «Екологічна трансформація». Туди запрошуються підприємства, які екотрансформуються та (як прийнято говорити зараз) екологолізуються. На таких заходах ми спілкуємося з колегами-екологами, обмінюємось досвідом та знаннями. Нам є чим пишатися і що представити, адже за останні роки (з 2015 по 2019) ми зменшили викиди у 5 разів.





- Директор КЗТВ Вячеслав Яворський неодноразово запрошував нас на підприємство на День довкілля, коли повним ходом йде озеленення. Чи знову плануєте саджати троянди та дерева?





- Звичайно! Це дуже хороша традиція - дбати про довкілля і сучасний простір. Ми робимо це й зараз. Узялися за кронування дерев з метою їх омолодження, також проводимо санітарні рубки, щоб замість старих дерев навесні висадити нові. За кошти підприємства кронуємо дерева біля відомчого дитсадка на вулиці Тараса Бульби: до нас звернулися мешканці, і ми взялися за цю роботу. До речі, у цьому році наш керівник на колектив виступають з ініціативою озеленити не лише територію підприємства, але й мікрорайон. Хочемо висадити декілька сотень молодих дерев на Молодіжному. Зв’яжемося з міською владою, щоб визначити територію, де є потреба в озелененні. Таким чином, хочемо поліпшувати екологію не лише на самому підприємстві, але й для мешканців. На Молодіжному живуть наші працівники, і нам всім не байдуже, як виглядає Кременчук.