Вночі негода дісталася північних районів Полтавщини: дороги в проїзному стані

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 308

Найбільше снігу випало в Лохвицькому районі – до 5 см

Вночі негода розпочалася в північних районах області. Як повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Полтавській області. Протягом ночі на автомобільних дорогах державного значення працювало 14 одиниць спецтехніки та 18 дорожників.





Техніка працювала на автошляху М-03 Київ-Харків в Пирятинському та Лубенському районах, Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни- Пирятин, Н-12 Суми-Полтава, Т-17-05 Лохвиця-Гадяч. Підрядні організації проводили обробку проїзної частини протиожеледними матеріалами та очищення покриття від снігу. Найбільше снігу випало в Лохвицькому районі – до 5 см.

Станом на 8.00 всі автомобільні дороги державного значення знаходяться в проїзному стані. В роботі задіяно 38 одиниць спецтехніки та 51 дорожник. Температура повітря коливається від 0 до +1,5 °С. Покриття мокре.





Наразі проводиться скидання снігової каші та обробка покриття піщано-соляною сумішшю. Протягом дня очікуємо зниження температури до мінусових позначок.



