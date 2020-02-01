Оставить нельзя уволить: разбираем новый Трудовой кодекс

Сегодня, 14:32 Просмотров: 1 001

Трудовые отношения в Украине ждет революция. В Верховную Раду уже внесли проект закона «О труде» № 2708. Если парламент его утвердит, то нынешний Кодекс о труде, увидевший свет еще в 71-м, уйдет в прошлое.

Профсоюзы уже выступают против многих пунктов, считая, что они лишат работников правовой защиты, а профсоюзы – возможности их защищать. Упростят увольнение сотрудников и сделают возможным перевод работников на другую работу без согласия. В Министерстве развития экономики уверяют, все страхи напрасны, и от нововведений ждать добра. Юристы уже высказываются о том, что многие нормативные документы в случае принятия нового законодательства и прекращения действия нынешнего Кодекса будут не дружить друг с дружкой. Так что многие вопросы будут проясняться в судебных разборках. Что приготовили для украинских работяг?









Удаленка “в законе” и контракт на 5 лет

Появятся новые виды трудовых договоров. Например, теперь можно будет на законных основаниях работать из дому или устроить себе гибкий график. Предусматривают такие договора:

Бессрочный . Все стандартно, работаем, пока работается.

. Все стандартно, работаем, пока работается. Срочный – может быть заключен на срок не более 5 лет. Пожалуй, перезаключения такого контракта стоит больше всего побаиваться пенсионерам и представителям профессий, в которых ты должен быть “вечно молодым” с горящими глазами.

– может быть заключен на срок не более 5 лет. Пожалуй, перезаключения такого контракта стоит больше всего побаиваться пенсионерам и представителям профессий, в которых ты должен быть “вечно молодым” с горящими глазами. Краткосрочный – на срок до двух месяцев. Заключают на время отсутствия постоянного работника.

– на срок до двух месяцев. Заключают на время отсутствия постоянного работника. Сезонный – для выполнения сельхозработ, обслуживания летних площадок, туристов в Кирилловке .

– для выполнения сельхозработ, обслуживания летних площадок, туристов в Кирилловке . С нефиксированным временем работы . По поводу этого типа договора много споров. Сейчас его аналог – гражданско-правовые договора. Хитрым нюансом называют то, что, по условиям, работник обязан выполнять конкретную работу без каких-либо гарантий того, что такая работа будет предоставляться на постоянной основе. Ждешь работы, а ее все нет. А потом она валится, как снежный ком. Но если работа пришла с нарушением сроков, указанных в договоре, от нее можно отказаться. Минимальное количество рабочих часов в месяц – 8. Если их меньше, работодатель все равно должен заплатить как за 8 часов.

. По поводу этого типа договора много споров. Сейчас его аналог – гражданско-правовые договора. Хитрым нюансом называют то, что, по условиям, работник обязан выполнять конкретную работу без каких-либо гарантий того, что такая работа будет предоставляться на постоянной основе. Ждешь работы, а ее все нет. А потом она валится, как снежный ком. Но если работа пришла с нарушением сроков, указанных в договоре, от нее можно отказаться. Минимальное количество рабочих часов в месяц – 8. Если их меньше, работодатель все равно должен заплатить как за 8 часов. Ученический – для студентов вузов и колледжей, до 6 месяцев.

– для студентов вузов и колледжей, до 6 месяцев. С домашним работником – позволяет легально нанять няню, кухарку, домработницу, если они работают не менее 80 часов в месяц.





Уволить неугодных еще проще

Работник как и раньше может предупредить начальство о своем желании покинуть родные стены за две недели. Заявление можно написать на бумаге или послать начальству это “письмо счастья” в электронном виде. Также работник может сам расторгнуть трудовой договор, если работодатель нарушает прописанные в нем условия.

А вот работника можно уволить немедленно, без его согласия, но оплатив ему двойную зарплату, например, не за два месяца, а за четыре месяца вперед. Смахивает на то, что убрать неугодных станет намного проще. Сейчас такой нормы нет. И это один из самых спорных вопросов нового закона. Министр развития экономики, Тимофей Милованов, говорит, что это не так, и причина для увольнения все же должна быть. И добавляет, что и сейчас увольняют пачками под видом реорганизации предприятия или “по статье”, но без всяких выплат. Однако статья закона подвергается критике за размытость формулировок: причин в указанной статье 35 просто нет. Скорее всего, “туман” развеется, когда полетят первые судебные разбирательства по поводу увольнений.



Вводятся различные сроки предупреждения о будущем увольнении: для отработавшего меньше 6 месяцев – за 15 дней, год и более – за 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней. Но можно выплатить работнику компенсацию и уволить. Сума компенсации предусмотрена в размере не менее двойного среднего заработка за каждый рабочий день уменьшения срока уведомления.

Также работодатель может разорвать договор, если в течение 180 календарных дней работник нарушил правила трудового договора более чем два раза.





Трудовой договор - каждому

По новым правилам, у каждого работника появится договор с работодателем, тогда как сейчас на работу часто принимают просто приказом по предприятию. В договоре обязательно должна быть прописана информация о рабочем месте, должностные инструкции. Работник имеет право внести свои предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора (например, задержка зарплаты). Но только при обоюдном согласии сторон. Маловероятно, что при найме на работу у новичка-сотрудника будет возможность “качать права”. Также в трудовых договорах, скорее всего, будут прописаны увольнения за прогул, появление в пьяном виде и прочее – такие статьи просто упразднены из нового законодательства. На смену бумажным трудовым книжкам придет электронная трудовая. В нее занесут всю информацию о трудовом стаже, начиная с 2004 года.





Уволят и на больничном

Во время “грозы” работники иногда шли в отпуск или на больничный, чтобы оттянуть увольнение. Новое законодательство предусматривает возможность увольнения работника, который находится на больничном или в отпуске.

Сейчас можно уволить человека, болеющего 4 месяца, но подряд. То есть можно проболеть 119 дней, выйти на день на работу и снова уйти на больничный. Это собираются менять. Сотрудника можно уволить без его согласия, если он проболел 150 и более дней в году. Или его не было по неизвестным причинам на работе десять дней.

Первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные – Фонд временной нетрудоспособности.





Выходных может стать меньше

Еще один тревожный пункт, который может подпортить выходные. Сейчас продолжительность непрерывного отдыха за неделю не менее 42 часов. А предлагают “не менее 24 часов”: то есть, это официально уже не два, а по сути не менее одного дня.





Сколько пахать

40 часов в неделю остается. Не обязательно провести их в стенах любимого офиса или завода: это может быть удаленка, гибкий график рабочего времени. Для тех, кто занят на тяжелой и вредной работе, а также несовершеннолетних - 36-часов в неделю.

Отдыхать будем, как и раньше - от 24-х календарных дней в году. За свой счет можно будет взять больше: сейчас только 15 дней в году, а будет месяц. Оплачиваемый отпуск по беременности и родам - не менее 126 дней, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком – до трех лет.





Нет расизму и эйджизму

Работникам проще станет ходить в суды с жалобами на плохое отношение работодателя. Если человек подвергся дискриминации или предвзятому отношению, он сможет обратиться в суд с заявлением о защите прав и требовать денежной компенсации морального ущерба. Он должен предоставить подтверждения, а обязанность доказывать отсутствие дискриминации возложена на работодателя. Под дискриминацию попадают раса, цвет кожи, политические, религиозные убеждения, пол, сексуальная ориентация, происхождение, возраст, состояния здоровья. В суд можно подать за психологическое давление, притеснения, насмешки, клевету, унижение достоинства, невыносимые условия труда. Или если “навешали всех собак”, да еще и платят меньше, чем другим.





Что платят

Минимальная зарплата сотрудника, отработавшего полный месяц, является гарантированной и не может быть уменьшена. Сейчас это 4723 грн/мес (без вычета налогов).

Работа ночью оценивается выше чем днем: минимум на 20%.

Работа в праздники. Новые правила не добавляют желания работать в выходные и праздничные: минимальный размер 120% ставки.





У нас просто замечательный филиал под Жмеринкой…

Сейчас, чтобы сослать работника продолжать строить свою карьеру где-нибудь в глубинке, на другом предприятии компании, нужно получить его разрешение. С новым законодательством работника можно просто перевести на временную или постоянную работу на том предприятии, где он работает, либо на другое предприятие, в другую местность. В то же время в Кабмине разъясняют, что это касается только случаев, когда работнику нужен более легкий труд по медпоказателям.





Беременным подбросят работы

Увольнять беременных и находящихся в декрете нельзя. Исключение – предприятие закрылось или смерть физлица-работодателя. Из нововведений – беременным и находящимся в декрете предлагают вариант работы на удаленке, из дома, по гибкому графику.





Не трудоустроен? Вот это ты попал

Еще одно ноу-хау. У украинцев полностью пропадет желание разбираться в суде с компаниями, которые их кинули на деньги. Если трудоустройство не было официальным, а заказчик кинул на деньги, подать на него в суд выйдет себе дороже. Такой человек просто теряет право на субсидию на два года и на пособие по безработице на такой же срок.

Новшества убивают профсоюзы



В Международной конфедерации профсоюзов (ITUC) уже заявили, что предлагаемые новшества практически убивают сами профсоюзы. В глобальном профсоюзе IndustriALL конкретизируют, что сейчас государство не гарантирует им соблюдение таких прав, как присутствие на Кабмине, право блокировки увольнения работников. Также отсутствуют нормы о коллективной (бригадной) ответственности.