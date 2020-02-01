«Завдяки Вам моя мама дихає»: кременчужани за три дні зібрали кошти для порятунку Марії Гусач

Сегодня, 15:02 Просмотров: 525

Родина кременчужанки Марії Гусач, якій кілька днів назад розпочали збирати кошти, подякували кременчужанам за допомогу. Адже за пару днів за допомоги кременчужан родині вдалося зібрати необхідну суму.









- Початок 2020 року виявився самим непростим періодом в житті моєї сім’ї за всі роки, життя моєї матері Гусач Марії Павлівни було під загрозою – діагноз Ураження мозку, які виходять за межі однієї і більше локалізацій: мультифокальна гліобластома з ураженням правої півкулі головного мозку. Компресійно-дислокаційний синдром. Лівобічний геміпарез. Розпач, безсилля та туга переповнювала всіх членів нашої сім’ї, здавалося ми в безвихідній ситуації. Але завдяки Вашій небайдужості та чуйності ми змогли пройти цей шлях, - поділився син Марії Гусач Сергій.





Жінка на днях успішно перенесла операцію. 30 січня Марії Гусач зробили операцію й вона перебуває на стаціонарному лікуванні у київській лікарні «Феофанія».

- Не заважаючи на те, що нас чекає довготривалий період реабілітації та саме страшне вже позаду. Наша сім’ї не очікувала, навіть не сподівалась, що зараз, в цей непростий для кожного час відгукнеться скільки небайдужих людей! Від себе особисто, від всіх членів сім’ї Гусач і в першу чергу від моєї матусі Гусач Марії Павлівни – від усього серця дякую Вам за підтримку, співчуття, теплі слова, фінансову допомогу. Дякую, що у найважчі хвилини Ви були поруч, що «милосердя» – це насправді не лише слово, це дійсність, створена Вами.

Ми щасливі знати, що Ви є! Що поруч з нами стільки небайдужих людей! Щиро дякуємо всім, за те що Ви подарували нам можливість Марії Павлівні бути поруч з нами, за щастя жити! Завдяки Вам моя мама дихає, може радіти кожному дню, можливості жити. - подякував від імені родини Сергій.

P.S. Як стало відомо родині Гусач виставили суму трохи більшу ніж вони розраховували, тому до вівторка залишається зібрати 15 тисяч гривень.

- На сегоднишний день собрано 84,210. Мы сумели чучуть выиграть времени благодаря подневному расчёту в клинике. До вторника нам необходимо полностью рассчитаться + реабилитация. Семье Гусач не хватает совсем чучуть, по сравнению с той суммой, которую изначально запросила клиника. Пусть осталось, осталось совсем малость 15,790, но взять их семье Гусач тоже негде. Друзья, родные наши, помогите сделать последний рывок и дособирать необходимую сумму за 3 дня. Очень жаль, что иногда чья-то жизнь стоит определенных, часто очень больших денег. Особенно страшно, когда дело касается семьи с не высоким доходом! Мы на вас расчитываем.