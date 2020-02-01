Кременчуг, Благотворительность

«Завдяки Вам моя мама дихає»: кременчужани за три дні зібрали кошти для порятунку Марії Гусач

Сегодня, 15:02 Просмотров: 525

 

Родина Марії Гусач дуже вдячна кременчужанам за допомогу

Родина кременчужанки Марії Гусач, якій кілька днів назад розпочали збирати кошти, подякували кременчужанам за допомогу. Адже за пару днів за допомоги кременчужан родині вдалося зібрати необхідну суму. 


100 тисяч гривень ціна життя: кременчужанка Марія Гусач терміново потребує допомоги


- Початок 2020 року виявився самим непростим періодом в житті моєї сім’ї за всі роки, життя моєї матері Гусач Марії Павлівни було під загрозою – діагноз Ураження мозку, які виходять за межі однієї і більше локалізацій: мультифокальна гліобластома з ураженням правої півкулі головного мозку. Компресійно-дислокаційний синдром. Лівобічний геміпарез. Розпач, безсилля та туга переповнювала всіх членів нашої сім’ї, здавалося ми в безвихідній ситуації. Але завдяки Вашій небайдужості та чуйності ми змогли пройти цей шлях, - поділився син Марії Гусач Сергій. 


Жінка на днях успішно перенесла операцію. 30 січня Марії Гусач зробили операцію й вона перебуває на стаціонарному лікуванні у київській лікарні «Феофанія».

- Не заважаючи на те, що нас чекає довготривалий період реабілітації та саме страшне вже позаду. Наша сім’ї не очікувала, навіть не сподівалась, що зараз, в цей непростий для кожного час відгукнеться скільки небайдужих людей! Від себе особисто, від всіх членів сім’ї Гусач і в першу чергу від моєї матусі Гусач Марії Павлівни – від усього серця дякую Вам за підтримку, співчуття, теплі слова, фінансову допомогу. Дякую, що у найважчі хвилини Ви були поруч, що «милосердя» – це насправді не лише слово, це дійсність, створена Вами.
Ми щасливі знати, що Ви є! Що поруч з нами стільки небайдужих людей! Щиро дякуємо всім, за те що Ви подарували нам можливість Марії Павлівні бути поруч з нами, за щастя жити! Завдяки Вам моя мама дихає, може радіти кожному дню, можливості жити. - подякував від імені родини Сергій. 

P.S. Як стало відомо родині Гусач виставили суму трохи більшу ніж вони розраховували, тому до вівторка залишається зібрати 15 тисяч гривень. 

- На сегоднишний день собрано 84,210. Мы сумели чучуть выиграть времени благодаря подневному расчёту в клинике. До вторника нам необходимо полностью рассчитаться + реабилитация. Семье Гусач не хватает совсем чучуть, по сравнению с той суммой, которую изначально запросила клиника. Пусть осталось, осталось совсем малость 15,790, но взять их семье Гусач тоже негде. Друзья, родные наши, помогите сделать последний рывок и дособирать необходимую сумму за 3 дня. Очень жаль, что иногда чья-то жизнь стоит определенных, часто очень больших денег. Особенно страшно, когда дело касается семьи с не высоким доходом! Мы на вас расчитываем. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь благотворительность
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