Кременчуцька дзюдоїстка Поліна Мусіхіна завоювала «срібло» чемпіонату України

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30-31 січня у Львові відбувся дебютний захід національного календаря 2020 року - чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років. За інформацією пресслужби "Кремень дзюдо", майже 600 спортсменів з 23 регіонів та міста Києва взяли участь у відборі до складу команди для участі у відбіркових кадетських Кубках Європи. За результатами цих виступів формувалася збірна команди для участі у чемпіонатах світу та Європи.









Реноме лідера збірної Полтавської області у цій віковій групі підтвердила спортсменка СК "Кремень Дзюдо" Поліна Мусіхіна, яка стала срібним призером чемпіонату.







Загалом збірна Полтавської області посіла 7 місце на цьому чемпіонаті.