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Кременчуцька дзюдоїстка Поліна Мусіхіна завоювала «срібло» чемпіонату України

Сегодня, 14:00 Просмотров: 260

 

Вітаємо вихованку "Кремень дзюдо" з виходом у фінал

30-31 січня у Львові відбувся дебютний захід національного календаря 2020 року - чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років. За інформацією пресслужби "Кремень дзюдо", майже 600 спортсменів з 23 регіонів та міста Києва взяли участь у відборі до складу команди для участі у відбіркових кадетських Кубках Європи. За результатами цих виступів формувалася збірна команди для участі у чемпіонатах світу та Європи.


 


Реноме лідера збірної Полтавської області у цій віковій групі підтвердила спортсменка СК "Кремень Дзюдо" Поліна Мусіхіна, яка стала срібним призером чемпіонату.


 


Загалом збірна Полтавської області посіла 7 місце на цьому чемпіонаті.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Кремень дзюдо
Теги: дзюдо
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