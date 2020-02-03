«Кремінь» вирішив ризикнути й пішов у ва-банк - онулив склад

Сегодня, 10:01 Просмотров: 890 Комментариев: 1

У перший день виходу команди з відпустки провели відкрите тренування та поспілкувалися з вболівальниками

3-го лютого футбольна команда «Кремінь» вийшла з відпустки й одночасно відбулася зустріч з вболівальниками, адже зимове міжсезоння викликало у вболівальників багато питань.





На стадіоні «Кремінь-Арена», попри робочий день, зібралося близько півсотні вболівальників, хто не міг прийти - залишали свої питання у соцмережах. В основному вболівальників цікавив фінансовий стан команди, адже після зимового міжсезоння у команді залишилося 6 гравців.









Кремінь – це камінь, який важко розбити. Ми будемо боротися до кінця





Першим відповідав на питання вболівальників директор клубу Андрій Недяк.





- «Кремінь» дограватиме чемпіонат. Дограватиме не просто, щоб відбути номер, а боротиметься. Володимир Юрійович (головний тренер – ред.) мене запевнив, що є футболісти з яких зробить боєздатну команду, яка боротиметься за те, щоб залишитися у Першій лізі, – запевнив журналістів директор «Кременя» Андрій Недяк. – Як говорив мені президент одеського клубу «Реал Фарма» Микола Лиховидов: «Андрію, ви ж кремінь!». Так, що хочу сказати, ми кремінь, а кремінь – це камінь, який важко розбити. Ми будемо боротися до кінця, хто б там що не казав.









Про фінансування. Як і минулого року з міського бюджету було виділено 9,1 млн грн, які розраховані на дитячу, основну команди та утримання двох стадіонів. Проте, якщо фактично порівнювати ці бюджети, то цього року він менший через збільшення заробітної плати, перекриття минулорічних боргів та розроблення проєктів реконструкції двох стадіонів («Кремінь-Арена» та на вул. Гагаріна). Таким чином на утримання основної команди залишається близько третини. Ці витрати розписані до червня, тобто до кінця сезону.

Восени клуб залишив один зі спонсорів, тому доводилося догравати за підтримки лише «Малокохнівського кар’єру». За підтримки спонсора не з Кременчука команда вийшла з відпустки, наразі тривають перемовини з міським головою, народним депутатом та кількома потенційними спонсорами, які б могли підтримати футбольну команду.





Про інфраструктуру. Щодо реконструкції стадіону на вул. Гагаріна - є можливість реалізувати переший етап за рахунок державного бюджету. Проєкт знаходиться на завершальному етапі й лише після того, як затвердять фінансування з Мінрегіону, можна розраховувати на перші кроки з будівництва першого великого спортивного стадіону у Кременчуці, який буде розрахований не лише для футболу, а й легкоатлетів та інших спортсменів.

На зустрічі вболівальники вирішили надіслати звернення до міського голови Кременчука Віталія Малецького з проханням зустрітися та вирішити подальшу клубу.





Побудувати команду з нуля за 1,5 місяці





Головний тренер «Кременя» Володимир Прокопіненко у спілкуванні з журналістами та вболівальниками зазначив, що команда у весняній частині чемпіонату, буде боротися. Побудувати команду майже з нуля за 1,5 місяці - завдання не з легких, але тренер прийняв цей виклик.

- У команді, яка виступала у першому колі, залишилося лише 6 футболістів, всі інші покинули команду. Ми зараз запросили групу футболістів, людей 15-17, яких ми переглядатимемо. У мене зараз задача на першому зборі, який триватиме до 11 лютого, переглянути потенційну групу новачків і зібрати команду. На першому зборі проведемо дві контрольні гри: орієнтовно 7 (з СК «Полтава») та 11 лютого («ВПК-Агро» команда Другої ліги з Дніпропетровщини). Після - ми розпускаємо команду на три дні й збираємося на другий збір - 15 лютого. Тоді вже розпочнемо підготовку до чемпіонату.





- Гравці, яких Ви запросили, це місцеві вихованці чи це гравці з інших команд?

- З минулого складу «Кременя» та кременчуцьких гравців залишилися всі, крім Сергія Ченбая, який підписав контракт з харківським «Металістом 1925». Всі інші гравці, які покинули команду - приїжджі. Серед гравців, які зараз знаходяться на перегляді, також є група приїжджих та четверо кременчуцьких хлопців. Поки прізвищ не називаємо, адже гравці на перегляді й ми до них придивляємося. Після завершення зборів будемо розуміти з ким ми будемо далі працювати.

- Коли будете обирати капітана команди?

- Капітана команди завжди обирають десь за 2-3 дні до початку чемпіонату.

- Вже є кандидатури?

- Я думаю, що Андрій Олійник перший кандидат.

- Які плани на сезон?

- Задача головна залишається - залишитися у Першій лізі і якомога вище піднятися турнірною таблицею. Подивимося як нам це вдасться. Розумію, що для мене це виклик.





Поспілкувавшись з футболістами та журналістами, головний тренер «Кременя» Володимир Прокопіненко відповів на питання вболівальників, яких на стадіоні зібралося близько півсотні. Наставник кременчужан зазначив, що з трепетом відноситься до Кременчука, адже грав у Кременчуці за команду «Нафтохімік».

- Коли я через стільки років повернувся до Кременчука то для себе відзначив, що за ці роки нічого не змінилося в спортивній інфраструктурі, - зазначив тренер. - А що таке інфраструктура? Це база, якої немає. В цьому плані мені дуже хочеться, щоб Кременчук зробив кілька кроків вперед (щоб з'явилася інфраструктура, яка дозволить розвивати команду, - ред.).

В команді залишилося 6 гравців. Ви бачили, яким трудом вдалося згуртувати команду. Навіть жоден тренер команди, з якою ми грали, не сказав, що вдалося легко обіграти «Кремінь».

Команда, з якою ми закінчили перше коло, могла наводити фурор весною. Вона була готова повністю, їм не треба нічого показувати. Гравці тільки увійшли у цей кураж. Навіть тоді гравцям казав: «Шкода, що завершився чемпіонат, ще б три-чотири гри - і ми набрали більше очок».

Моя основна задача на сьогодні - зліпити нову команду. Ви повинні розуміти, що відзначають всі тренера, що цьогоріч найсильніша Перша ліга, такої ще не було. У цьому переконалися і ви, і ми, коли грали з лідерами. З кожною командою буде бій.

Підготувати нову команду за 1,5 місяці до чемпіонату це дуже важко. Більша половина гравців навіть не знають, як кого звати. Їх необхідно зараз за короткий час зібрати в кулак й розповісти основну концепцію та задачу. Звичайно ми будемо виходити й битися.





«На перегляді футболісти, які грали у Першій та навіть Вищій лізі»





Півзахисник «Кременя» Вадим Воронченко поділився з журналістами, що перший день тренувань завжди проходить й веселій атмосфері, адже всі скучили за футболом.







- Ми тільки зібралися, тому зараз подивимося хто приїхав. Зараз основна задача - максимально набрати очок в іграх, які залишилися й не вилетіти з Першої ліги, щоб таке місто, як Кременчук не залишився без команди. Хочеться, щоб команда процвітала й радувала вболівальників.



Настрой у команди хороший - всі скучили за футболом. Ми понад два місяців були на паузі, хтось вдома тренувався, а хтось ні, але всі приїхали з хорошим настроєм та готовими до роботи. Щодня зараз працюватимемо й подивимося хто поповнятиме команду.



- Тренер сказав, що фактично буде нова команда, які зараз настрої в середині команди?

- У нас залишилися практично всі місцеві, кременчужан 6-7. Приїхали в команду нові гравці, які бажають також проявити себе. Дивлюся по людях - непогані футболісти, деякі грали у Першій та навіть Вищій лізі. Зараз ігри покажуть, зіграємо протягом тижня кілька ігор та буде видно, хто підходить у баченні тренера. Будемо працювати, щоб у чемпіонаті не впасти обличчям у бруд перед рідними та вболівальниками.





- У Вищій лізі, коли приходять нові гравці, є різноманітні ритуали посвяти в команду. Чи є таке в «Кремені»?

- Ми ось також будемо ритуал проводити... наприклад вдарити по попі або ще щось придумаємо. У нас таке було, коли приходив хтось новенький. Сьогодні тільки перший день, якщо хочете можете залишитися й подивитися.









Перший збір – перегляд футболістів

На переглядів у тренера гравці, які претендують на підсилення різних позицій. Першу контрольну гру «Кремінь» зіграє вдома 7 лютого о 12.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Суперником кременчужан стане полтавський клуб СК «Полтава».

Зазначимо, що перед стартом в аматорському чемпіонаті України полтавців підсилив екскапітан «Кременя» Ігор Тимченко. Таким чином, один з кращих нападників кременчужан повернеться до Кременчука через рік на одну гру.