Стало відомо, чому упав легкомоторний літак в Оржицькому районі

Сегодня, 09:32 Просмотров: 1 899

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами оприлюднило результати розслідування щодо падіння літака в Оржицькому районі. Нагадаймо, 7 липня 2019 року в селі Плехів Оржицького району упав легкомоторний літак. Пілот загинув, пасажир вижив.





У звіті Національного бюро йдеться, що під час виконання злету з непідготовленої ділянки землі літак не встиг набрати безпечну висоту польоту та, виконуючи маневр по відхиленню від зіткнення з дротами ліній електропередач, втратив поступову швидкість та зіткнувся з землею.





Комісія встановила, що власник літака аматорської конструкції виконав переліт з земельної ділянки поблизу села Денисівка Оржицького району на земельну ділянку поблизу села Плехів Оржицького району.





Згідно з результатами судово-медичної експертизи, пілот загинув внаслідок сукупної травми грудної клітки, живота, кінцівок з численними переломами ребер, пошкодженням лівої легені, розривом аорти, травматичним пошкодженням печінки, що супроводжувалось шоком, крововтратою, тілесними ушкодженнями з пошкодженням спинного мозку. Етилового спирту в крові загиблого не виявили.





З’ясували, що у 2017 році, власник літака придбав повітряне судно в неробочому стані. Літак транспортували на подвір’я його знайомого в селі Денисівка Оржицького району, де літак будували ремонтували протягом приблизно 2 років.





7 липня 2019 року близько 7.00 власник літака прибув на подвір’я свого знайомого, та попередивши його, викотив судно за межі подвір’я на галявину, яка давала можливість злетіти. На передодні цих подій власник літака вже викочував літак за межі подвір’я та робив на ньому пробіжки по галявині, не виконуючи відриву літака від землі.





Ймовірно, що після злету через збільшення довжини розбігу, літак не зміг набрати безпечну висоту для перетину дротів лінії електропередач, які перебували попереду курсу злету. Щоб уникнути зіткнення, пілот почав відвертати ліворуч, що призвело до потрапляння літака з впливу попутнобоковогу вітру на вплив попутного вітру, швидкість якого складала 6м/с.





Джерело: nbaai.gov.ua





Головними причинами катастрофи літака аматорської конструкції стали:

Відсутність достатнього досвіду пілотування надлегкого літака аматорської конструкції (власник літака не мав свідоцтва пілота).

Відсутність сертифікованих випробувань літака, з метою визначення його аеродинамічних характеристик.

Не врахування стану земної поверхні, з якої виконувався розбіг та зліт (катана рілля) та напрямку вітру, що призвело до збільшення довжини розбігу.

Безпосередньою причиною катастрофи стало перевід літака на кути атаки крила більше критичних, що призвело до втрати швидкості та різкої втрати літаком висоти і його зіткнення з землею.





З повним звітом щодо розслідування можна ознайомитися тут.