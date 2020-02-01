Три створені громади у Кременчуцькому районі можуть об'єднати

Свої пропозиції щодо перспективного плану громад Полтавської області адміністрація має подати до 6 лютого
У Кременчуцькому районі можуть об’єднати три уже створені громади, про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.
На засіданні дорадчої комісії щодо розгляду проблемних питань під час формування громад Полтавської області в облдержадміністрації обговорили конфігурацію Кременчуцького району в разі укрупнення ОТГ. Т.в.о. директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Олена Онупко розповіла присутнім про нові критерії спроможності громад, прийняті Мінрегіоном 24 січня.
Громада Піщанської ОТГ не проти такого укрупнення, повідомив голова Олександр Красницький: «Головне, щоб нас не приєднали до Кременчука і всі підприємства залишилися, щоб люди не втратили роботу. Ми навіть згодні приєднати ще одну сільську раду для укрупнення».
Представники Новознамянської ОТГ повідомили, що вони самодостатні – є ЦНАП, центр безпеки та заклади соцсфери. Крім того, із Нової Знамянки нема прямого сполучення з Піщаним.
Жителі Недогарківської громади теж проти об’єднання.
Свої пропозиції щодо перспективного плану громад Полтавської області адміністрація має подати до 6 лютого.