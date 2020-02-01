Кременчуг, Полтавщина

Три створені громади у Кременчуцькому районі можуть об'єднати

Сегодня, 15:05 Просмотров: 705 Комментариев: 2

 

Свої пропозиції щодо перспективного плану громад Полтавської області адміністрація має подати до 6 лютого

У Кременчуцькому районі можуть об’єднати три уже створені громади, про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

На засіданні дорадчої комісії щодо розгляду проблемних питань під час формування громад Полтавської області в облдержадміністрації обговорили конфігурацію Кременчуцького району в разі укрупнення ОТГ. Т.в.о. директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Олена Онупко розповіла присутнім про нові критерії спроможності громад, прийняті Мінрегіоном 24 січня.


 


- У Кременчуцькому районі є три ОТГ, які створилися першими в області, – Недогарківська, Новознамянська, Піщанська. Вони пройшли чималий період становлення, з 2016 року на прямих фінансових відносинах із державою, але всі три невеликі, складаються із двох сільрад, – розповіла Олена Онупко. – За новими критеріями спроможності матимуть середній рівень через невелику чисельність населення та площу. А от якби ці три ОТГ о’бєднати в одну з центром у Піщаному, створилася б дуже потужна громада з гарними показниками, а головне незалежна від Кременчука.


Громада Піщанської ОТГ не проти такого укрупнення, повідомив голова Олександр Красницький: «Головне, щоб нас не приєднали до Кременчука і всі підприємства залишилися, щоб люди не втратили роботу. Ми навіть згодні приєднати ще одну сільську раду для укрупнення».


 


Представники Новознамянської ОТГ повідомили, що вони самодостатні – є ЦНАП, центр безпеки та заклади соцсфери. Крім того, із Нової Знамянки нема прямого сполучення з Піщаним.


Жителі Недогарківської громади теж проти об’єднання.


- Ви маєте зрозуміти, що такий варіант укрупнення запропонований не даремно. Адже якщо до перспективного плану подати всі ОТГ окремо, Мінрегіон може самостійно приєднати малі громади до Кременчука, а тоді вже не йтиметься про розвиток сільських територій, – зауважив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Свої пропозиції щодо перспективного плану громад Полтавської області адміністрація має подати до 6 лютого.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: ОТГ

Комментарии: 2

43
vovan:
Сегодня, 15:17

Господин Красницкий  наведите порядок в своей отг, в частности в позабытом вами с. Кривуши, запустите в работу амбулаторию в Кривушах, год стоит построенная без действия. ВАМ все мало.


+3
912
hunter:
Сегодня, 16:50

Цитата: vovan

Господин Красницкий  наведите порядок в своей отг, в частности в позабытом вами с. Кривуши, запустите в работу амбулаторию в Кривушах, год стоит построенная без действия. ВАМ все мало.

Какие Кривуши,о чем Вы!Он только ночное освещение протянул к своему дому,а на остальных денег не хватило.Но зато каждый год на розы перед сельсоветом бабло всегда есть.Мусорку которая открыта и работает  не может закрыть,а она находится рядом с речушкой которая впадает в Днепр выше по течению г.Кременчуг,а значит все вредное проплывает мимо центрального пляжа и всего города.


0
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