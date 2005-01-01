Справа кременчуцьких екс-патрульних, підозрюваних у розбійному нападі: прокурори відмовилися від допиту свідка

Сегодня, 15:32 Просмотров: 593

Сьогодні, 5 лютого, у Крюківському районному суді продовжили розглядати справу щодо чотирьох колишніх патрульних поліцейських Кременчука. Нагадаймо, їх підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством. Крім того, трьох з них - ще у розбійному нападі на чоловіка.





У справі знову змінилися прокурори. Сьогодні у допиті двох свідків брали участь прокурори Полтавської обласної прокуратури Алла Брижак та Сергій Кириченко. Після допиту свідків сторона обвинувачення заявила, що відмовляється від допиту одного свідка. Причина - не можуть забезпечити його явку.





Схоже, що прокуратура відмовилася від допиту легендованої особи. Мова йде про особу, яка була із потерпілим на початку конфлікту, але втекла. Особу «засекретили».