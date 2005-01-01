Кременчуг

Справа кременчуцьких екс-патрульних, підозрюваних у розбійному нападі: прокурори відмовилися від допиту свідка

Сегодня, 15:32 Просмотров: 593

Сторона обвинувачення не може забезпечити явку свідка

Сьогодні, 5 лютого, у Крюківському районному суді продовжили розглядати справу щодо чотирьох колишніх патрульних поліцейських Кременчука. Нагадаймо, їх підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством. Крім того, трьох з них - ще у розбійному нападі на чоловіка.


У справі знову змінилися прокурори. Сьогодні у допиті двох свідків брали участь прокурори Полтавської обласної прокуратури Алла Брижак та Сергій Кириченко. Після допиту свідків сторона обвинувачення заявила, що відмовляється від допиту одного свідка. Причина - не можуть забезпечити його явку.


Схоже, що прокуратура відмовилася від допиту легендованої особи. Мова йде про особу, яка була із потерпілим на початку конфлікту, але втекла. Особу «засекретили».

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: суд разбойное нападение патрульные нападение
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