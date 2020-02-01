Как мы снимали проститутку онлайн в Кременчуге

Сегодня, 12:03 Просмотров: 573 Комментариев: 2

Весь бизнес сейчас перекочевывает в интернет. Секс-услуги с трасс, на первый взгляд, отправились туда же. Только вбейте в поисковик «Кременчуг проститутки», и сразу выводится целый список сайтов, предлагающих “настоящих шалав, которые всегда рады встрече”, “лучших проституток в городе Кременчуг” и “проституток Кременчуга на час”. На самих сайтах встречают томные барышни с фото и номерами телефонов. Смотрим, что предлагают в сфере интим-услуг в сети.







«Индивидуалки без обмана», «ухоженная киса», «лежу в кровати без трусиков, жду тебя», «дома сама», «красоточка зовет», «рабочие губки». Каких только девушек нет: в платьях, в чулочках, в нижнем белье и без него, на фоне елочек и диванов. Барышень столько, что кажется, собрали чуть ли не полгорода. Только на одном сайте мы насчитали более двух десятков барышень, предлагающих свои услуги. Возраст совершенно разный, от 17 до 55 лет. Объявления явно не заброшены: они обновляются каждый день. “В городе Кременчуг есть несколько подпольных борделей, но лучше не рисковать и снять проститутку через интернет. Красивые и ухоженные девушки готовы обслужить вас без посредников в удобной съемной квартире. Несмотря на то, что в нашей стране проституция незаконна, огромное количество проституток ждет клиентов в борделях и на объездной. Но еще больше путан можно найти в интернете, где они предлагают свои услуги с реальными фото и телефонами”, - обещает один сайт.







Открывать лица леди совершенно не стесняются, что, мягко говоря, “пахнет” леваком. Пытаемся заказать услуги. Выбираем барышню, которая просится “отдаться целиком, без остатка”. Кидаем ей в форму обратной связи “Привет, как насчёт встречи и какие расценки? Что ты умеешь?”. Ответ не прилетает. Звоним по номеру телефона, указанному под фото. Но он уже не действует… Облом.



Обзваниваем всех барышень на этом же сайте. Они все просят звонить после 23-х. Пять звонков “мимо кассы”: трубку или никто не берет или номер вообще мертвый. Фото и анкеты как бы есть, но то ли труженицы уже вышли на работу, то ли сайт мертв. Наконец, появляется надежда на встречу с Галей: трубку снимают. Но вместо сексапильного женского голоса на том конце отвечает какой-то мужик.



- А мы Гале звоним, вообще-то.

- Ну, вообще-то, я администратор, - доносится из трубки.

- А как Галю заказать?

- Заказывайте.

- Нам надо ехать или она приедет? - из чудика приходится вытягивать по слову.

- Нет, приедет.

- А фото соответствует оригиналу?

- Это конечно.

- А сколько это всё будет стоить? Нам на 2 часа.

- У нас час 800 грн. Предоплата за час вперед. Предоплату на карточку можете скинуть или номер телефона, я вам продиктую.

- А какие услуги оказывает Галя?

- У нее все услуги включены. От массажа до …

- А нам девочка нужна для пары. В ночной клуб сможет приехать?

- Да куда скажете. Вы делаете предоплату и пишете SMS или говорите адрес, куда подъехать. И она подъезжает на своей машине.

- А где гарантия, что сделаем предоплату, и она приедет?

- Мы берем предоплату для этих целей, потому что было такое, что она приехала и поцеловала…

- А в какой клуб обычно выезжаете?

- Ну, в какой скажете, вот в чём дело.

- Так куда чаще всего выезжает? – уже понятно, что “администратор” понятия не имеет, что такое Кременчуг.

- Та она по всему городу ездит, вот в чем дело. Я передаю ей адрес, и она ездит. Я администратор, вы понимаете…

- А вы из какого города администратор?

- Ну, вы ж со Славянска звоните?

- Мы вообще с другого города, - объявление было точно про Кременчуг, но наш администратор вообще не в курсе. - Мы с Каменского.

- А, Каменка. Да это рядом, - лепит собеседник полную бурду. - Она прям туда сейчас приедет. Давайте я вам продиктую номер телефона, куда деньги сбросить.

- А девочку как зовут?

- Да у нас 5 девочек работает. У нас есть Лера, у нас есть Вика, какую вам надо? Все молодые от 21 до 25 лет.

- А лесби есть?

- Найдём, была одна. Мы ей позвоним.

- А куда подевались?

- Ну как бы она поехала домой. Просто не было работы, она до девяти вечера сидела.

- Жаль, что у нее не было работы… Мы подумаем.

- Смотрите, у нас такая новогодняя акция идёт. Если заказывать на два часа девочку, третий час идёт в подарок, - чудило боится, что мы сейчас сорвемся.



Договариваемся, что он кинет номер карты. Хочется увидеть ФИО получателя и пробить его по интернету. Но тут раздаётся звонок.

- Я хочу сказать, что у нас карта там переполнена. Остался только номер телефона для пополнения. Так подходит вам?

Нам, понятно, все подходит. Диктует номер Киевстара. Естественно, оттуда он сможет вывести деньги на свою карту, даже не засветив перед жертвой имя. Номер телефона, кстати, 098 630 48 33.







Денег мы, понятно, не оставили. И никому не советуем. Номер пришлось заблокировать, потому как уж очень хотел чувак на нас заработать денег и звонил, напоминая, что пора сделать перевод. Обязательно на телефон, потому что приватовская карта “переполнена”.

Стоит ли говорить, что все фото на таких сайтах совершенно левые, и никакая Лера из Славянска не будет ехать ни в Каменск, ни в Кременчуг. А товарищ, который с нами разговаривал, вообще никакого отношения к Кременчугу не имеет. Один развод. Кстати, мы уже как-то писали, что в Кременчуге юноши жалуются в полицию на проституток в интернете. Молодой парень заплатил 2,1 тыс грн предоплаты за интим-услуги. Объявление нашел в интернете, позвонил. Но ни денег, ни девочек не дождался.





Девушка, вы почем?

Вот томная барышня на бильярдном столе, которая выполнит любой каприз всего за 400 грн в час. В ее арсенале вообще всё, что только можно себе представить: “50 оттенков серого” - просто детская сказка. А эта “молодая и страстная” девочка готова приехать за триста гривень. “Я опытна, прекрасна собой, отлично владею своим роскошным телом. Секс со мной – это как заряд отличным настроением и нежными воспоминаниями об отлично проведенном времени. Мои познания в искусстве любви таковы, что к каждому мужчине я найду правильный подход и смогу доставить ему неземное наслаждение”, - обещает некая Альбина в голубой маске. Берёт всего 400 за час. А Светлана приглашает отдохнуть после рабочего дня в компании молоденькой красивой девушки с хорошими внешними данными, чувством юмора и невероятным умением вести себя в постели. “Также у меня есть классная подружка, которая может составить нам компанию или отправится с твоим другом в соседнюю комнату”. Хочет 700 за час. Кстати, в “деле” развода не только Кременчуг: тут же предлагают VIP-индивидуалок из Кобеляк, толстых проституток в Заводском и снять проститутку в Хороле.



Решаем сделать заказ онлайн. Кликаем на очередную барышню, и сайт перебрасывает на страницу, где предлагают “выбрать путану, с которой вы хотели бы провести вечер”. Дальше объясняют, что барышни на сайте совсем не хотят отношений и придется предохраняться. Предлагают выбрать тип телосложения: от выраженной анорексии до барышень “плюс сайз”. Дальше выбираем возраст леди, а потом вдруг оказывается, что нужно зарегистрироваться в каком-то закрытом секс-клубе и оставить свои данные. В итоге, все усилия напрасны: нас перекидывает на сайт, который не пропускает система безопасности гаджета. Но если б не последний шаг, то для вызова барышни пришлось бы вступить в малопонятный клуб, оставив свои личные данные. Возможно, включая номер карты.





Милагрос с Раковки и Люсиль с 4-м размером

Описания прелестей кременчугских “жриц любви” доступны на русском и на английском языке. На некоторых сайтах нелепый левак просто лезет в глаза. Многие анкеты - тупой гугл-транслейт с англоязычных сайтов. А фото как бы кременчугских барышень – снимки жгучих мулаток на фоне пальм из фотостоков. Вот Люсиль с четвертым размером груди, готовая танцевать стриптиз. А путана Джамала - специалистка по сексу втроем. Хочет больше 9 тыс грн за ночь. У загадочной барышни по имени Гаша из дополнительных услуг полная несуразица: “чайный пакетик, массаж ветка сакуры, шведский массаж”. Сашенька просит всего 250 грн. У Сашеньки есть сюрприз: несмотря на сексапильное фото девушки, под ним подписано, что это “парень в женском, готовый порадовать парня с фантазией”. Розе, судя по фото, скоро на пенсию, но “датируется” она возрастом 19 лет. Бриджит и мулатка Марина тоже как бы из Кременчуга, но больше похожи на героинь латиноамериканской “мыльной оперы”. А вот и Милагрос, живущая на Раковке, и Альфирия с Троицкого. На Занасыпе орудует Нурия. В районе Пивзавода есть своя Алмаза, а Нателла обитает на Костроме. Реевка - вотчина Гелы. Хотя бы их фото максимально приближены к реалиям: без пальм, но с пошарпанными подъездами, убитыми авто и старыми хрущевками.





Эксперимент показал, что попытки связаться и с этими дамочками безуспешны: перебрасывает зарегистрироваться в секс-клуб, который затем не пропускает безопасность ноута и смартфона.