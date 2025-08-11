За минулий тиждень в області зафіксували 41 випадок хвороби Лайма — епідеміологи

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 218

Також на Полтавщині зареєстрували 3 випадки сальмонельозу, з них 2 — у Кременчуцькому районі

Упродовж минулого тижня на Полтавщині лікарі зафіксували 41 випадок хвороби Лайма. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Медики стверджують, що така кількість хворих на 16 випадків перевищує рівень захворюваності на тиждень раніше. Такий показник значно перевищує середній багаторічний показник — від для Полтавщини становить 6 хворих.

Крім того, минулого тижня в області виявили 3 випадки захворюваності на сальмонельоз. Із них 2 — у Горішньоплавнівській громаді на Кременчуччині. Ще один — у Новосанжарській громаді. Такий рівень захворюваності знаходиться на рівні середньорічного показника (3 випадки).

Нагадаємо, нещодавно лікарка-епідеміологиня розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» чому в області зростає рівень захворюваності на хворобу Лайма та як від неї вберегтися.