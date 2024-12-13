У наступному році на ремонт лікарень Полтавщини планують спрямувати 375 млн грн

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 0

У 2025 році на ремонт та реконструкцію закладів охорони здоров’я у Полтавській області планують виділити 375 мільйонів гривень. Про це стало відомо із проєкту обласної програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я на 2025 рік.

Загалом на витрати у сфері охорони здоров’я в області планують спрямувати близько мільярда гривень. З них же 375 мільйонів спрямують на покращення матеріально технічної бази, ремонтні та реставраційні роботи. У проєкті програми зазначено, що на це підуть кошти з обласного бюджету.

Провести ремонтні роботи планують у 22 медзакладах області. Ще 7 збираються реконструювати.

Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі коштом міського бюджету хочуть встановити підйомник та навіс вхідної групи лікарняного корпусу за майже мільйон гривень.