У наступному році на ремонт лікарень Полтавщини планують спрямувати 375 млн грн 

У 2025 році на ремонт та реконструкцію закладів охорони здоров’я у Полтавській області планують виділити 375 мільйонів гривень. Про це стало відомо із проєкту обласної програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я на 2025 рік.
Загалом на витрати у сфері охорони здоров’я в області планують спрямувати близько мільярда гривень. З них же 375 мільйонів спрямують на покращення матеріально технічної бази, ремонтні та реставраційні роботи. У проєкті програми зазначено, що на це підуть кошти з обласного бюджету.
Провести ремонтні роботи планують у 22 медзакладах області. Ще 7 збираються реконструювати.
Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі коштом міського бюджету хочуть встановити підйомник та навіс вхідної групи лікарняного корпусу за майже мільйон гривень.
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