За тиждень у Кременчуцькій громаді народилися 34 дитини

У період із 22 по 28 вересня 2025 року в закладах охорони здоров’я Кременчуцької громади з’явилися на світ 34 немовляти. Про це повідомляє пресслужба мерії.
У Кременчуцькому перинатальному центрі народилися 29 дітей: 13 дівчаток і 16 хлопчиків. Серед них — двійня хлопчиків.
У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» за тиждень народилися ще 5 малюків: 3 дівчинки та 2 хлопчики.
Нагадаємо, тижнем раніше у Кременчуці на світ з'явилися 23 дитини.
