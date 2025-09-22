За минулий тиждень у Кременчуці на світ з'явилися 23 дитини

На минулому тижні, із 15 до 21 вересня, у Кременчуці народилися 23 дитини. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Дівчаток цього разу на світ з’явилося більше — їх 13, а хлопчиків 10.
У перинатальному центрі упродовж тижня народилися 13 дітей — 8 хлопчиків та 5 дівчаток. Ще 10 немовлят — 2 хлопчики та 8 дівчаток — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 8 по 14 вересня, у Кременчуці на світ з’явилися 25 малюків — 15 хлопчиків та 10 дівчаток.
