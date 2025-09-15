Минулого тижня у Кременчуці народилися 25 немовлят

За попередній тиждень, із 8 по 14 вересня, у Кременчуці на світ з’явилися 25 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Хлопчиків цього разу народилося знову більше — їх 15, а дівчаток 10.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 20 малюків — 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Ще 4 хлопчики та 1 дівчинка народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 1 по 9 вересня, у Кременчуці народилася така сама кількість діток 15 хлопчиків та 10 дівчаток.
