Минулого тижня у Кременчуці народилися 25 немовлят

Хлопчиків знов більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 8 по 14 вересня, у Кременчуці на світ з’явилися 25 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Хлопчиків цього разу народилося знову більше — їх 15, а дівчаток 10.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 20 малюків — 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Ще 4 хлопчики та 1 дівчинка народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 1 по 9 вересня, у Кременчуці народилася така сама кількість діток 15 хлопчиків та 10 дівчаток.