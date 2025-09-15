Актив Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» продовжує щодня працювати для тих, хто потребує правової підтримки в умовах війни.
Актив Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» продовжує щодня працювати для тих, хто потребує правової підтримки в умовах війни.
Актив Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» продовжує щодня працювати для тих, хто потребує правової підтримки в умовах війни.
Ми надаємо допомогу першочергово:
✅ родинам загиблих захисників України у підготовці необхідних документів;
✅ сім’ям, чиї близькі зникли безвісти або перебувають у полоні;
✅ пораненим військовим у питаннях соціального та правового захисту;
✅ внутрішньо переміщеним особам у вирішенні їхніх актуальних проблем.
Працюємо відкрито, доступно й завжди ставимо на перше місце людину та її потреби.
📍Чекаємо вас у нашому офісі:
м. Кременчук, вул. Шевченка, 34/2
🕘 Пн–Пт з 9:00 до 17:00