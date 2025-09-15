Актив Кременчуцького осередку ГО «Захист держави» продовжує щодня працювати для тих, хто потребує правової підтримки в умовах війни.

Ми надаємо допомогу першочергово:

✅ родинам загиблих захисників України у підготовці необхідних документів;

✅ сім’ям, чиї близькі зникли безвісти або перебувають у полоні;

✅ пораненим військовим у питаннях соціального та правового захисту;

✅ внутрішньо переміщеним особам у вирішенні їхніх актуальних проблем.

Працюємо відкрито, доступно й завжди ставимо на перше місце людину та її потреби.

📍Чекаємо вас у нашому офісі:

м. Кременчук, вул. Шевченка, 34/2

🕘 Пн–Пт з 9:00 до 17:00