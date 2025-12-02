В Україні запускають курс для тренерів адаптивного спорту для ветеранів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 52

В Україні анасували старт нового освітнього курсу, що має на меті розвинути мережу адаптивного спорту для ветеранів у громадах, повідомили в Центрі ініціатив «Повернись живим». Протягом восьми тижнів учасники дізнаються як розвивати адаптивний спорт для ветеранів і ветеранок. Курс поєднуватиме лекції, практичні кейси та моделювання ситуацій, з якими слухачі можуть зіткнутись у роботі. Його проводитимуть спортивні менеджери, ветерани та фахівці з адаптивного спорту, які вже мають практичний досвід реалізації адаптивних спортивних програм. Навчальна програма буде поділена на чотири блоки, лекції та воркшопи будуть записуватися. Курс проводитиметься онлайн.

Організатори кажуть, що головна мета — сформувати в громадах підготовлених фахівців, здатних запускати локальні спортивні осередки. Це має посилити можливості для реабілітації, підтримки та соціальної інтеграції ветеранів.

До участі запрошують волонтерів, представників місцевих адміністрацій і спортивних центрів, активістів і самих ветеранів, які хочуть долучитися до розвитку адаптивного спорту. Старт навчання — 13 січня 2026 року.

Детальніше про курс за посиланням.

