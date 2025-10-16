Полтавщина увійшла до топ-5 областей за кількістю придбаних книжок у межах програми «єКнига»

Сьогодні, 10:00

Полтавська область стала однією з п’яти лідерів за кількістю придбаних книжок у межах державної програми «єКнига». Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

До п’ятірки також увійшли Київ, Львівська, Дніпропетровська та Івано-Франківська області.

За словами Когута, станом на 1 жовтня понад 200 тисяч молодих людей по всій країні вже скористалися підтримкою від держави. Через застосунок «Дія» подано 201,5 тис. заяв. Молодь купує книги як у місцевих книгарнях, так і онлайн.

Програма «єКнига» — це інвестиція у майбутнє, яка покликана заохотити молодь до читання та водночас підтримати українських видавців, — зазначив Когут.

Інформацію про програму та список книгарень-учасниць можна знайти на офіційному сайті Мінкульту або в застосунку «Дія».

