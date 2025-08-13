На Полтавщині відкрили два нових інклюзивно-ресурсних центри

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Область — єдина в Україні, де це сталося під час війни

Полтавська область — єдина в Україні, де від початку повномасштабного вторгнення відкрилися два інклюзивно-ресурсні центри. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

За його словами, нині на Полтавщині працює 31 інклюзивно-ресурсний центр, де на обліку перебуває близько 5 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. В них працюють 174 фахівці, які допомагають дітям долати бар’єри в навчанні та соціалізації.

Два ж нових центри: у Решетилівській та Великорублівській громадах. Вони стали додатковими опорними закладами підтримки для дітей та їхніх родин.

В області також працює 5 інклюзивних професійно-технічних закладів, де 34 учні з особливими освітніми потребами здобувають професію та розвивають практичні навички.

Нагадаємо, торік на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили рішення про створення іще одного інклюзивно-ресурсного центру.