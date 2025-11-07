Олена Шуляк
Поради по здоров'ю

Сезон застуд: чи можна гуляти з високою температурою

Сьогодні, 22:00

 Якщо температура висока, тримається довго або стан погіршується, обов'язково зверніться до лікаря

Коли нас долає застуда чи грип, одним із перших симптомів стає підвищення температури. І тут виникає питання: чи можна вийти на свіже повітря в такому стані чи краще залишитися в ліжку?

Важливо розуміти, що підвищення температури — це не хвороба, а захисна реакція організму, кажуть лікарі. Так імунна система бореться зі збудниками інфекції — вірусами чи бактеріями.

Якщо причина вашої температури — вірусна чи бактеріальна інфекція (а це найчастіше так), ви є переносчиком. Гуляючи в громадських місцях, контактуючи з людьми (навіть мимохідь), ви ризикуєте заразити їх. Це особливо небезпечно для дітей, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

Але, якщо обирати безлюдне місце для прогулянки, то гуляти допустимо з температурою не вищою за 37,4.

Прогулянки на свіжому повітрі, коли температура нижче, ніж 37.4 можуть бути корисними для організму, сприяючи поліпшенню кліткового метаболізму та виведенню токсинів. Однак, якщо температура висока, самопочуття погане або на вулиці холодно і сиро, від прогулянок слід утриматися. 

Що робити замість прогулянки?

Якщо у вас температура, найкраще рішення — залишатися вдома.

Забезпечте собі:

  • ліжковий режим та мінімальну активність — дайте організму сили для боротьби
  • достатнє вживання рідини — вода, чай, морси допомагають уникнути зневоднення та виводять токсини
  • регулярно провітрюйте кімнату, але уникайте протягів
  • їжте легку, поживну їжу, якщо є апетит

Якщо температура висока, тримається довго або стан погіршується, обов’язково зверніться до лікаря.

— Повертатися до звичного життя, включаючи прогулянки, можна лише тоді, коли температура нормалізувалася і тримається в межах норми (без застосування жарознижуючих засобів) щонайменше 24 години, а ваше загальне самопочуття значно покращилося. Починати варто з коротких, неспішних прогулянок, поступово збільшуючи їх тривалість, — радить терапевт Марія Перманова.
Автор: Мирослава Українська
температура застуда
