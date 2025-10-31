Календар городника на листопад — що робимо в останній місяць осені

Листопад — місяць підготовки до зими
У листопаді деякі культури все ще можна висаджувати
- Озимий часник — 3-7, 10-14 листопада;
- Цибуля-сіянка — 3-7, 10-14 листопада;
- Сидерати (гірчиця, фацелія) — 13-15 листопада;
- Зелень (шпинат, кріп, салати, рукола, кінза, базилік) — 3-7, 22-30 листопада;
- Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти) — 3-7, 10-14 листопада;
- Декоративні кущі (троянди, гортензії чи барбарис) — 3-7, 22-30 листопада.
Посівний календар на листопад 2025 року — несприятливі дні для посадки
- У листопаді варто уникати робіт, пов’язаних із посадками та пересадками, у наступні дати: 1, 8 28-30 листопада.
У ці дні краще присвятити час прибиранню ділянки, перекопуванню ґрунту, внесенню добрив, мульчуванню грядок.
Також можна зайнятися обрізкою сухих, поламаних гілок на плодових деревах, побілкою стовбурів, профілактичним обприскуванням, а також захистом кущів і молодих дерев від морозів.
