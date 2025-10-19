Чим підгодувати полуницю восени — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 17:20

Від того, наскільки збалансованим буде осіннє підживлення, залежить сила та стійкість кущів

Восени полуниця закладає основи для майбутнього врожаю: зміцнює кореневу систему, готується до зимівлі та формує квіткові бруньки. Від того, наскільки збалансованим буде осіннє підживлення, залежить сила та стійкість кущів у холодний сезон, а також їхня здатність активно плодоносити наступного літа

Калійні та фосфорні добрива (у сухій та рідкій формі). Сухі добрива діють довше, а рідкі швидше засвоюються рослинами, тому їх рекомендується поєднувати для максимальної ефективності.

Деревну золу можна застосовувати як у сухому, так і рідкому вигляді. Сухою золою посипають основу кущів, щоб захистити їх від шкідників. Для приготування рідкого розчину 100-150 г золи розводять у 10 л води і по 0,5 л розчину вносять під кожен кущ.

Калійна сіль розводиться у співвідношенні 20 г на 10 л води, а суперфосфат — 10 г на 10 л води. Ці добрива вносять у міжряддя.

Оптимальний варіант — використання комплексного добрива із позначкою «Осінь».



