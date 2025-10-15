У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Часто у щоденному мовленні ми чуємо слово «нарядний», вжите за зразком російського «нарядный». Така форма закріпилася у побуті, але в українській мові існують інші, більш природні й точні слова для цього значення.
Від правильного вибору залежить не лише краса мовлення, а й доречність вислову в конкретному контексті. Тож чим варто замінити це слово?
У щоденному спілкуванні найчастіше використовують такі варіанти:
Ошатний — коли йдеться про людину або річ, яка гарно вдягнена чи оздоблена.
Вона прийшла в ошатній сукні.
Гарний, пишний — коли потрібно підкреслити красу чи багатство вбрання.
Дівчина мала пишний вінок.
Прибраний — може стосуватися не лише одягу, а й приміщення.
Діти були прибрані до свята.
Святково одягнений — підкреслює урочистість моменту.
Він був святково одягнений на випускний.
Усі ці слова є правильними, проте вибір залежить від ситуації. Саме контекст допомагає підібрати найвідповідніше слово.
Саме в правильному доборі слова й полягає краса й сила української мови. Тому замість механічного калькування чужих форм краще звернутися до питомих українських слів — вони не лише правильні, а й звучать природно, милозвучно та по-справжньому святково.
Вислів «бред сивой кобылы» — приклад того, як фраза може абсолютно втрачати сенс у дослівному перекладі. Якщо сказати українською «марення сивої кобили» — це виглядає або як помилка, або як грубий переклад із російської без відчуття стилю мови.
Звідки походить фраза «бред сивой кобылы»
Хоча сьогодні цей вислів вживають переважно в іронічному або зневажливому тоні, його історія — доволі цікава й не така вже й проста.
Слово «брєд» раніше означало не тільки марення або маячню, а й безцільне блукання, ходіння. Воно походить від дієслова «брести» — тобто йти повільно, мляво, часто без сенсу. У давній формі вислів буквально означав: «стара сива кобила блукає без мети».
За іншою версією, корені фрази сягають народного гумору, коли старі люди розповідали прикрашені байки про своє минуле. В народі жартували: «бреше як сивий мерин».
Як сказати українською «бред сивой кобылы»
В українській мові існує багато своїх, колоритних фразеологізмів, які чудово передають ту ж саму суть. Ось кілька найближчих за змістом і стилістикою:
Українська мова багата на яскраві образи, іронію, дотепність, тому не варто перекладати чужі фрази, якщо можна використати свої. Адже такі вирази — частина нашої ментальності й гумору.
Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.
