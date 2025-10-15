ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: нарядний, ошатний, гарний — як правильно?

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 109

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

«Нарядний»: як сказати це українською правильно

Часто у щоденному мовленні ми чуємо слово «нарядний», вжите за зразком російського «нарядный». Така форма закріпилася у побуті, але в українській мові існують інші, більш природні й точні слова для цього значення.

Від правильного вибору залежить не лише краса мовлення, а й доречність вислову в конкретному контексті. Тож чим варто замінити це слово?

У щоденному спілкуванні найчастіше використовують такі варіанти:

Ошатний — коли йдеться про людину або річ, яка гарно вдягнена чи оздоблена.

Вона прийшла в ошатній сукні.

Гарний, пишний — коли потрібно підкреслити красу чи багатство вбрання.

Дівчина мала пишний вінок.

Прибраний — може стосуватися не лише одягу, а й приміщення.

Діти були прибрані до свята.

Святково одягнений — підкреслює урочистість моменту.

Він був святково одягнений на випускний.

Усі ці слова є правильними, проте вибір залежить від ситуації. Саме контекст допомагає підібрати найвідповідніше слово.

Саме в правильному доборі слова й полягає краса й сила української мови. Тому замість механічного калькування чужих форм краще звернутися до питомих українських слів — вони не лише правильні, а й звучать природно, милозвучно та по-справжньому святково.

Як сказати українською «бред сивой кобылы»: варіанти

Вислів «бред сивой кобылы» — приклад того, як фраза може абсолютно втрачати сенс у дослівному перекладі. Якщо сказати українською «марення сивої кобили» — це виглядає або як помилка, або як грубий переклад із російської без відчуття стилю мови.

Звідки походить фраза «бред сивой кобылы»

Хоча сьогодні цей вислів вживають переважно в іронічному або зневажливому тоні, його історія — доволі цікава й не така вже й проста.

Слово «брєд» раніше означало не тільки марення або маячню, а й безцільне блукання, ходіння. Воно походить від дієслова «брести» — тобто йти повільно, мляво, часто без сенсу. У давній формі вислів буквально означав: «стара сива кобила блукає без мети».

За іншою версією, корені фрази сягають народного гумору, коли старі люди розповідали прикрашені байки про своє минуле. В народі жартували: «бреше як сивий мерин».

 Як сказати українською «бред сивой кобылы»

В українській мові існує багато своїх, колоритних фразеологізмів, які чудово передають ту ж саму суть. Ось кілька найближчих за змістом і стилістикою:

  • «Рябої кобили сон» — найточніший і найвідоміший аналог. Уживається, коли хтось несе відверту нісенітницю, вигадує або фантазує без жодної логіки.
  • «Химині кури» — рідше вживаний, але яскравий вираз. У легендах Химині кури несли химерні яйця, які нікому не були потрібні — як і її балачки.
  • «Мотрині яйця».

Українська мова багата на яскраві образи, іронію, дотепність, тому не варто перекладати чужі фрази, якщо можна використати свої. Адже такі вирази — частина нашої ментальності й гумору.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх