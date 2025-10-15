Лагідна українізація: нарядний, ошатний, гарний — як правильно?

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 109

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

«Нарядний»: як сказати це українською правильно

Часто у щоденному мовленні ми чуємо слово «нарядний», вжите за зразком російського «нарядный». Така форма закріпилася у побуті, але в українській мові існують інші, більш природні й точні слова для цього значення.

Від правильного вибору залежить не лише краса мовлення, а й доречність вислову в конкретному контексті. Тож чим варто замінити це слово?

У щоденному спілкуванні найчастіше використовують такі варіанти:

Ошатний — коли йдеться про людину або річ, яка гарно вдягнена чи оздоблена.

Вона прийшла в ошатній сукні.

Гарний, пишний — коли потрібно підкреслити красу чи багатство вбрання.

Дівчина мала пишний вінок.

Прибраний — може стосуватися не лише одягу, а й приміщення.

Діти були прибрані до свята.

Святково одягнений — підкреслює урочистість моменту.

Він був святково одягнений на випускний.

Усі ці слова є правильними, проте вибір залежить від ситуації. Саме контекст допомагає підібрати найвідповідніше слово.

Саме в правильному доборі слова й полягає краса й сила української мови. Тому замість механічного калькування чужих форм краще звернутися до питомих українських слів — вони не лише правильні, а й звучать природно, милозвучно та по-справжньому святково.

Як сказати українською «бред сивой кобылы»: варіанти

Вислів «бред сивой кобылы» — приклад того, як фраза може абсолютно втрачати сенс у дослівному перекладі. Якщо сказати українською «марення сивої кобили» — це виглядає або як помилка, або як грубий переклад із російської без відчуття стилю мови.

Звідки походить фраза «бред сивой кобылы»

Хоча сьогодні цей вислів вживають переважно в іронічному або зневажливому тоні, його історія — доволі цікава й не така вже й проста.

Слово «брєд» раніше означало не тільки марення або маячню, а й безцільне блукання, ходіння. Воно походить від дієслова «брести» — тобто йти повільно, мляво, часто без сенсу. У давній формі вислів буквально означав: «стара сива кобила блукає без мети».

За іншою версією, корені фрази сягають народного гумору, коли старі люди розповідали прикрашені байки про своє минуле. В народі жартували: «бреше як сивий мерин».

Як сказати українською «бред сивой кобылы»

В українській мові існує багато своїх, колоритних фразеологізмів, які чудово передають ту ж саму суть. Ось кілька найближчих за змістом і стилістикою:

«Рябої кобили сон» — найточніший і найвідоміший аналог. Уживається, коли хтось несе відверту нісенітницю, вигадує або фантазує без жодної логіки.

«Химині кури» — рідше вживаний, але яскравий вираз. У легендах Химині кури несли химерні яйця, які нікому не були потрібні — як і її балачки.

«Мотрині яйця».

Українська мова багата на яскраві образи, іронію, дотепність, тому не варто перекладати чужі фрази, якщо можна використати свої. Адже такі вирази — частина нашої ментальності й гумору.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.