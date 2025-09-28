Зелень на зиму: як зберегти свіжою й корисною

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 67

Кожна господиня вирішує собі самостійно, який вид заготовок її приваблює найбільше: заморозити у морозилці, замаринувати чи засушити та висипати в банку кріп, петрушку, базилік та зелену цибулю

Сушити зелень можна в сушилці, на відкритому повітрі та в духовці . На відкритому повітрі можна сушити шавлію, кріп, петрушку, базилік та чебрець. Вам знадобиться мотузка або нитка та пергамент. Головне правило - сушити зелень у суху та ясну погоду.

Переберіть трави, зв'яжіть їх у пучки та підвісьте на нитку. Як альтернативу можна викласти пучки на пергамент. Якщо вибираєте другий варіант, іноді перевертайте зелень, щоб вона не загнила. У середньому процес сушіння займає від 6 годин до 5 днів.

Можна сушити зелень у духовці або спеціальній сушарці. Робиться це просто: візьміть трави, вимийте, висушіть дрібно наріжте. Потім викладіть шаром на чистому сухому деку, накрийте папером і сушіть 3-4 години за температури 40-50ºС.

Зберігати суху зелень потрібно у темному та сухому місці, краще – у скляних або жерстяних банках. Зелень залишатиметься запашною протягом 6-12 місяців.

Метод сухого заморожування підходить для будь-якої зелені. Вам потрібно її перебрати, вимити, висушити та нарізати (припустимо залишити повністю). Скласти в контейнер або загорнути в плівку (фольгу), потім у пакет і залишити в морозилці.

Мокра заморозка - це ситуація, коли господині подрібнюють зелень, розкладають її формочками для льоду, заливають водою і ставлять у морозилку. Потім такі кубики можна кидати у перші страви під час приготування. Така консервована зелень зберігається 6-12 місяців за температури –15-20ºС.

Багато господинь вважають, що краще заморозити зелень у олії - подрібнити, змішати з вершковим маслом, загорнути в плівку "ковбаскою" і прибрати в морозилку. У такий спосіб можна приготувати собі смачну закуску для бутербродів.

Маринована зелень на зиму - рецепт

зелень петрушки, кропу та селери

вода – 1 л

сіль кухонна - 30-40 гр

оцтова есенція 20% - 20 мл

часник - за бажанням

Зелень вимити, висушити, подрібнити, викласти у стерилізовані банки. Додати часник, пропущений через прес. Приготувати маринад з оцту та солі (закип'ятити інгредієнти) та залити їм зелень. Закрити кришкою і остудити, потім прибрати у льох.