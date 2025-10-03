Як зібрати насіння з помідора — поради газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 22:00
Правильна ферментація допоможе зберегти якісне насіння
Газета «Для дому і сім’ї» ділиться простими порадами, як самостійно заготовити насіння з помідорів для майбутніх посівів.
Покрокова інструкція:
- Оберіть стиглий, здоровий помідор без плям і тріщин з найкращих кущів.
- Розріжте його навпіл, ложкою вийміть насіння разом із соком і покладіть у баночку.
- Додайте трохи води і залиште на 1–3 дні в теплому місці (20–25 °C) для ферментації. Щодня перемішуйте. Легка плівка чи запах бродіння — це нормально.
- Через 2–3 дні залийте води, перемішайте і злийте сміття та пусті насінини (вони спливають). Повторюйте промивання, доки не залишаться лише чисті, важкі зернятка.
- Викладіть насіння тонким шаром на папір або тканину. Сушіть 7–10 днів у теплому провітрюваному місці, уникаючи сонця та батарей.
- Зберігайте у підписаних паперових конвертах чи мішечках у сухому й прохолодному місці. Найкраще — у скляній баночці в шафі чи холодильнику.
Таке насіння добре сходить і дозволяє зберегти вподобаний сорт на наступний рік.
