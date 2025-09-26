Чисті алюмінієві жалюзі: як помити й зберегти нерви

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 126

Перед тим, як розпочинати прибирання, визначтеся з мийною речовиною, якою будете користуватися

Ті господині, які хоча б раз намагалися вимити жалюзі, знають, наскільки важка ця процедура. Часто миття жалюзі супроводжується витраченими нервовими клітинами

Перед тим як розпочинати прибирання, визначтеся з мийною речовиною, якою будете користуватися.

Для очищення жалюзі можна використовувати звичайні паперові серветки й засіб для миття скла. Достатньо лише нанести розчин на поверхню горизонтальних жалюзів, а потім протерти її.

Важливо! Для миття алюмінієвих чи інших металевих віконних конструкцій не рекомендується застосовувати вологу тканину. Вона залишає сліди на поверхні та погано видаляє пил.

За наявності сильних забруднень швидко помити жалюзі на вікнах, не знімаючи їх, не вийде. В цьому випадку конструкцію необхідно демонтувати, а потім ретельно вимити душем. Також виріб можна укласти на дно ванни, після чого залити теплою водою з додаванням миючого засобу для посуду. Залишається лише почекати 20-30 хвилин і промити виріб для видалення бруду та піни.

Корисні поради