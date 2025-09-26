Олена Шуляк
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Чисті алюмінієві жалюзі: як помити й зберегти нерви

Сьогодні, 15:05

Перед тим, як розпочинати прибирання, визначтеся з мийною речовиною, якою будете користуватися

Ті господині, які хоча б раз намагалися вимити жалюзі, знають, наскільки важка ця процедура. Часто миття жалюзі супроводжується витраченими нервовими клітинами

Перед тим як розпочинати прибирання, визначтеся з мийною речовиною, якою будете користуватися.

Для очищення жалюзі можна використовувати звичайні паперові серветки й засіб для миття скла. Достатньо лише нанести розчин на поверхню горизонтальних жалюзів, а потім протерти її.

Важливо! Для миття алюмінієвих чи інших металевих віконних конструкцій не рекомендується застосовувати вологу тканину. Вона залишає сліди на поверхні та погано видаляє пил.

За наявності сильних забруднень швидко помити жалюзі на вікнах, не знімаючи їх, не вийде. В цьому випадку конструкцію необхідно демонтувати, а потім ретельно вимити душем. Також виріб можна укласти на дно ванни, після чого залити теплою водою з додаванням миючого засобу для посуду. Залишається лише почекати 20-30 хвилин і промити виріб для видалення бруду та піни.

Корисні поради

  • Не чекайте, поки пил накопичиться товстим шаром. Раз на тиждень або два проходьтеся по закритих жалюзі сухою щіткою для пилу або спеціальною насадкою пилососа. Це значно зменшить обсяг роботи під час генерального прибирання.
  • Після миття можна обробити алюмінієві ламелі спеціальним антистатичним спреєм. Він створить невидимий бар’єр, який зменшить притягання пилу та допоможе зберегти жалюзі чистими на довший термін.
  • Для фінального протирання можна використовувати розчин води з невеликою кількістю білого оцту (пропорція 1:10). Оцет не тільки надасть алюмінію характерного блиску, а й послужить додатковим дезінфекційним засобом. Його запах швидко вивітрюється, залишаючи лише відчуття свіжості.
Автор: Мирослава Українська
Теги: чистий дім вікна
