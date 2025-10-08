ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Швидко й просто: прибираємо накип з чайнику

Сьогодні, 07:00

Накип суттєво впливає на смак напоїв й портить чайник

Накип або вапняний наліт — це не просто непривабливий білий осад на стінках чайника. Це наслідок реакції жорсткої води, багатої на мінерали, насамперед кальцій і магній, з теплом

Накип має кілька серйозних недоліків. По-перше, він суттєво впливає на смак напоїв. По-друге, вапняний наліт знижує ефективність нагрівального елемента. По-третє, дрібні частинки накипу можуть потрапляти в організм людини. Тривале ігнорування проблеми накипу може призвести до поломки чайника.

Прибрати накип можна простими й дієвими способами:

Щоб очистити чайник за допомогою цитринової кислоти, достатньо взяти 1-2 столові ложки порошку (приблизно 20-30 грамів) і розчинити його в літрі води. Цей розчин потрібно залити в чайник, довести до кипіння, а потім залишити на 15-30 хвилин.

Оцет — це «важка артилерія» для найбільш стійкого та застарілого накипу. Залийте в чайник розчин оцту та води у співвідношенні 1:1 або 1:2 (наприклад, 250 мл оцту на 500 мл води). Доведіть розчин до кипіння і залиште на 30-60 хвилин, а то й довше, якщо накип дуже сильний.

Для видалення накипу можна закип’ятити в чайнику воду з 1-2 столовими ложками соди. Після кипіння залиште розчин на деякий час, а потім обережно протріть стінки губкою. Свіжі скибочки лимона покладіть їх у чайник, залийте водою і доведіть до кипіння. Залиште розчин на годину або більше, потім вилийте та ретельно промийте.

Деякі люди використовують газовані напої, як-от кока-кола, для видалення накипу. Це працює завдяки вмісту фосфорної кислоти, яка є достатньо потужною для розчинення вапняного нальоту. Просто залийте колу в чайник, доведіть до кипіння і залиште на деякий час.

Найкращий спосіб боротьби з накипом — це запобігання його утворенню:

  • Використовуйте фільтровану воду.
  • Кип’ятіть лише необхідну кількість води.
  • Виливайте залишки води після кожного використання.
  • Регулярно протирайте чайник.
  • Проводьте легке очищення раз на тиждень.
Автор: Мирослава Українська
Теги: поради для дому народні методи
