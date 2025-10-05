Як прибрати зайвий жир у бульйоні — поради газети «Для дому і сім'ї»

Щоб з самого початку уникнути проблеми, обирайте менш жирні частини м’яса

Ароматний, прозорий бульйон — основа багатьох улюблених страв. Та іноді після варіння на поверхні з’являється занадто багато жиру, і страва втрачає апетитний вигляд та легкість. Не варто поспішати засмучуватися — зайвий жир можна легко прибрати кількома перевіреними способами.

Найпростіший варіант — акуратно знімати жир з поверхні ложкою або шумівкою під час варіння. Робити це краще кілька разів, особливо на початку приготування.

Киньте у гарячий бульйон кубик льоду. Жир швидко пристане до холодної поверхні, і його легко прибрати ложкою. Такий спосіб зручний, якщо потрібно швидко «підчистити» готову страву.

Якщо є час, поставте каструлю з бульйоном у холодильник. Коли він охолоне, жир збереться зверху товстим шаром, і його можна буде легко зняти.

Зайвий жир можна ввібрати паперовим рушником: просто прикладіть його до поверхні бульйону — жир вбереться, а сам рушник одразу викиньте.

Щоб з самого початку уникнути проблеми, обирайте менш жирні частини м’яса та обов’язково зрізайте видимий жир перед варінням.