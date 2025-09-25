Як зберігати хліб, щоб він довше залишався м’яким
Сьогодні, 07:04
Поради від газети «Для дому і сім'ї», які справді працюють
Свіжий хліб швидко втрачає м’якість і черствіє, але є прості способи зберегти його смачним довше. Газета «Для дому і сім'ї» ділиться порадами, які допоможуть уникнути зайвих витрат і не викидати хліб у смітник.
- Зберігайте хліб у хлібниці — дерев’яній або бамбуковій. Вони «дихають» і не створюють вогкості.
- Використовуйте полотняний мішечок замість поліетилену. Так хліб залишається свіжим і не пліснявіє.
- Не кладіть хліб у холодильник — він швидше черствіє. Краще заморожуйте.
- Заморожуйте лишки хліба порційно. Перед споживанням розігрійте в тостері або духовці.
- Покладіть у хлібницю скибку яблука або картоплі. Це допоможе зберегти м’якість. Але замінюйте їх регулярно, аби не зіпсувались.
