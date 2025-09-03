ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Для дому і сім'ї

Три найпоширеніші помилки, які роблять українці, вітаючи одне одного з днем народження

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 336

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Українці люблять свята і завжди раді вітати одне одного. Проте багато хто припускається помилок, коли пише словосполучення "з днем народження".

Філологи називають три найпоширеніші, серед яких – написання слова "день" з великої літери, рід вживання займенника "твій/твоє" та закінчення "ям".

"З днем" чи "З Днем народження"

Слово "день" у привітанні "з днем народження" пишеться з маленької літери. Згідно з чинним правописом з великої літери пишуться історичні події, свята та знаменні дати.

Проте, якщо вам хочеться продемонструвати повагу до людини, яку ви вітаєте, можна написати слово "День" з великої літери. Це своєрідний стилістичний прийом.

Твій/Твоє день народження

Ще однією поширеною помилкою серед українців є неправильне вживання займенника "твій/твоє" зі словосполученням "день народження".

Використовувати займенник "твоє" є помилкою, бо у словосполученні "день народження" головне слово – "день", а залежне – "народження".

А оскільки слово "день" чоловічого роду, то слід узгоджувати займенники саме із цим словом і саме в чоловічому роді: мій день народження; твій день народження.

"З днем народження" чи "З днем народженнЯМ"

Згідно з чинним правописом слово "народження" у словосполученні "день народження" не відмінюється, оскільки воно виступає в ролі означення до слова "день", яке є головним у цьому словосполученні. У таких випадках означення, зазвичай, залишається у формі називного відмінка, незалежно від відмінка слова, якого воно стосується.

Зараз бути українцем — це не лише про прапор. Це про те, як ти говориш щодня.

Говори українською:

Бо це красиво.

Бо це мелодійно.

Бо це своє.

А ще цікаво!

Наприклад:

  • «Кохання» — лише в українській мові таке слово!
  • «Неня» — ніжне звертання до мами, унікальне для нашої культури.
  • «Дрібничка» — слово, якого немає в багатьох мовах, але скільки в ньому тепла!

Говорити українською — це вибір гідності. Зроби його щодня!

Автор: Мирослава Українська
