Портулак — набридливий бур'ян чи делікатес?

Одні вважають портулак набридливим бур'яном і безжально виривають з корінням, інші спеціально вирощують, знаючи про його унікальні властивості
Портулак — це однорічна трав’яниста рослина, яка відноситься до сукулентів. Це означає, що вона здатна накопичувати вологу в своїх м’ясистих листках і стеблах, що робить її неймовірно стійкою до посухи.
Він може рости навіть у найнесприятливіших умовах: на бідних ґрунтах, під палючим сонцем і при мінімальному догляді.
Портулак — це справжнє джерело корисних речовин. Його листя і стебла багаті вітамінами (А, С, Е), мінералами (калій, магній, кальцій), а також містять антиоксиданти і жирні кислоти Омега-3. Так-так, ті самі, які зазвичай асоціюються з рибою!
В Середній Азії портулак давно використовують в кулінарії. Його додають в салати, супи, м’ясні та рибні страви, маринують і навіть консервують на зиму.
Смак у портулаку злегка кислуватий, з легкою гостротою, що робить його відмінною заміною каперсам і навіть оливкам.
Свіжий салат: наріжте портулак, додайте помідори, огірки, цибулю і заправте оливковою олією з лимонним соком. Просто, швидко і дуже корисно!
Маринований портулак: відваріть зелень в підсоленій воді 2-3 хвилини, потім додайте часник, мелений перець і оцет. Вийде відмінна закуска до м’яса або риби.
Соус або приправа: подрібніть портулак в блендері з часником, оливковою олією і спеціями. Такий соус відмінно підійде до пасти або овочів на грилі.
