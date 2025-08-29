ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Портулак — набридливий бур'ян чи делікатес?

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 84

Одні вважають портулак набридливим бур'яном і безжально виривають з корінням, інші спеціально вирощують, знаючи про його унікальні властивості

Портулак — це однорічна трав’яниста рослина, яка відноситься до сукулентів. Це означає, що вона здатна накопичувати вологу в своїх м’ясистих листках і стеблах, що робить її неймовірно стійкою до посухи.

Він може рости навіть у найнесприятливіших умовах: на бідних ґрунтах, під палючим сонцем і при мінімальному догляді.

Корисні властивості портулаку

Портулак — це справжнє джерело корисних речовин. Його листя і стебла багаті вітамінами (А, С, Е), мінералами (калій, магній, кальцій), а також містять антиоксиданти і жирні кислоти Омега-3. Так-так, ті самі, які зазвичай асоціюються з рибою!

В Середній Азії портулак давно використовують в кулінарії. Його додають в салати, супи, м’ясні та рибні страви, маринують і навіть консервують на зиму.

Смак у портулаку злегка кислуватий, з легкою гостротою, що робить його відмінною заміною каперсам і навіть оливкам.

Як використовувати портулак на кухні

Свіжий салат: наріжте портулак, додайте помідори, огірки, цибулю і заправте оливковою олією з лимонним соком. Просто, швидко і дуже корисно!

Маринований портулак: відваріть зелень в підсоленій воді 2-3 хвилини, потім додайте часник, мелений перець і оцет. Вийде відмінна закуска до м’яса або риби.

Соус або приправа: подрібніть портулак в блендері з часником, оливковою олією і спеціями. Такий соус відмінно підійде до пасти або овочів на грилі.

Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти поради для дому
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

