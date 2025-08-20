Білі прожилки на кактусах свідчать про надлишок світла

Білі плями на кактусах можуть свідчити як про сонячні опіки, так і про грибкові захворювання (наприклад, борошнисту росу)
При грибковому захворюванні:
обріжте уражені ділянки чистим ножем чи секатором;
обробіть рослину фунгіцидом (проти борошнистої роси чи схожих грибків);
пересадіть у новий горщик зі свіжим ґрунтом для кактусів.
Догляд на майбутнє:
кактусам потрібне сонце, але в спеку уникайте надмірного освітлення;
використовуйте спеціальний дренований ґрунт для сукулентів;
поливайте регулярно, але дуже помірно.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.