Що буде, якщо цілком відмовитися від цукру
Сьогодні, 07:04
Переглядів: 321
Повна відмова від цукру може бути шкідливою, оскільки цукор є джерелом енергії для організму та мозку
Однак, варто обмежити споживання цукру, особливо в оброблених продуктах, через його негативний вплив на здоров’я, такий як збільшення ризику серцево-судинних захворювань та діабету.
Чому не варто повністю відмовлятися:
- Цукор, особливо глюкоза, є основним джерелом енергії для мозку та м’язів.
- Цукор бере участь у нормальному вуглеводному обміні.
- Цукор може тимчасово покращувати настрій, оскільки стимулює вивільнення гормонів щастя.
Чому варто обмежити доданий цукор:
- Доданий цукор має високу калорійність і може призводити до набору ваги та ожиріння.
- Надмірне споживання цукру може призвести до інсулінорезистентності та підвищити ризик розвитку діабету 2 типу.
- Зв’язок між надмірним споживанням цукру та серцево-судинними захворюваннями доведений.
- Цукор може погіршувати стан шкіри, викликаючи запалення та акне.
- Звикання до цукру може призвести до компульсивного переїдання.
Рекомендації:
- Обмежити споживання доданого цукру, особливо в оброблених продуктах.
- Звертати увагу на етикетки продуктів та їх вміст цукру.
- Віддавати перевагу натуральним джерелам цукру, таким як фрукти, але в міру.
- Не забувати про важливість цукру для нормального функціонування організму, але вживати його у помірних кількостях.
