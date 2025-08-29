ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Що буде, якщо цілком відмовитися від цукру

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 321

Повна відмова від цукру може бути шкідливою, оскільки цукор є джерелом енергії для організму та мозку

Однак, варто обмежити споживання цукру, особливо в оброблених продуктах, через його негативний вплив на здоров’я, такий як збільшення ризику серцево-судинних захворювань та діабету.

Чому не варто повністю відмовлятися:

  • Цукор, особливо глюкоза, є основним джерелом енергії для мозку та м’язів.
  • Цукор бере участь у нормальному вуглеводному обміні.
  • Цукор може тимчасово покращувати настрій, оскільки стимулює вивільнення гормонів щастя.

Чому варто обмежити доданий цукор:

  • Доданий цукор має високу калорійність і може призводити до набору ваги та ожиріння.
  • Надмірне споживання цукру може призвести до інсулінорезистентності та підвищити ризик розвитку діабету 2 типу.
  • Зв’язок між надмірним споживанням цукру та серцево-судинними захворюваннями доведений.
  • Цукор може погіршувати стан шкіри, викликаючи запалення та акне.
  • Звикання до цукру може призвести до компульсивного переїдання.

Рекомендації:

  • Обмежити споживання доданого цукру, особливо в оброблених продуктах.
  • Звертати увагу на етикетки продуктів та їх вміст цукру.
  • Віддавати перевагу натуральним джерелам цукру, таким як фрукти, але в міру.
  • Не забувати про важливість цукру для нормального функціонування організму, але вживати його у помірних кількостях.
Автор: Мирослава Українська
Теги: цукор
