Що буде, якщо цілком відмовитися від цукру

Повна відмова від цукру може бути шкідливою, оскільки цукор є джерелом енергії для організму та мозку

Однак, варто обмежити споживання цукру, особливо в оброблених продуктах, через його негативний вплив на здоров’я, такий як збільшення ризику серцево-судинних захворювань та діабету. Чому не варто повністю відмовлятися: Цукор, особливо глюкоза, є основним джерелом енергії для мозку та м’язів.

Цукор бере участь у нормальному вуглеводному обміні.

Цукор може тимчасово покращувати настрій, оскільки стимулює вивільнення гормонів щастя. Чому варто обмежити доданий цукор: Доданий цукор має високу калорійність і може призводити до набору ваги та ожиріння.

Надмірне споживання цукру може призвести до інсулінорезистентності та підвищити ризик розвитку діабету 2 типу.

Зв’язок між надмірним споживанням цукру та серцево-судинними захворюваннями доведений.

Цукор може погіршувати стан шкіри, викликаючи запалення та акне.

Звикання до цукру може призвести до компульсивного переїдання. Рекомендації: Обмежити споживання доданого цукру, особливо в оброблених продуктах.

Звертати увагу на етикетки продуктів та їх вміст цукру.

Віддавати перевагу натуральним джерелам цукру, таким як фрукти, але в міру.

Не забувати про важливість цукру для нормального функціонування організму, але вживати його у помірних кількостях.

