Лагідна українізація: як сказати українською «макушка» і «челюсть»?

ГО "Захист держави"
Наша позиція – безкомпромісна підтримка заяви Спілки офіцерів України!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: як сказати українською «макушка» і «челюсть»?

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 107

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як сказати українською «макушка» і «челюсть»?

Насправді багато людей припускаються помилки, неправильно перекладаючи такі слова українською мовою.

Нерідко під час вживання деяких слів у мовленні зустрічаються кальки з російської мови. Так, наприклад, час від часу можна почути слова «макушка» і «челюсть», хоча насправді так в українській мові казати неправильно.

Так, замість «макушка» правильно казати «маківка», а замість «челюсть» — «щелепа».

Називаймо правильно окремі ділянки голови. «МАківка», а не «макушка», «скроня», а не «висок», «потилиця», а не «затилок», «вилиця», а «не скула», «щелепа», а не «челюсть».

Чим «вдача» відрізняється від «удачі»: чому їх не варто плутати

В українській мові є низка слів, які схожі за звучанням, проте різні за значенням. До таких слів належать, зокрема, «вдача» та «удача».

Часто ці два слова плутають і помилково використовують одне замість іншого.

Вдача чи удача? Не плутайте характер із фортуною! Удача — це коли ви на іспиті вгадали всі правильні варіанти. Кажуть, наприклад: «Побажайте мені удачі. Я йду складати іспит з української».

А вдача — це вже про характер, про норов. Наприклад, людина впертої вдачі.

Отже, запам’ятаймо: удача — тимчасова, вдача — на все життя. Добре, якщо вони поєднуються.

Як сказати українською «располагать к себе»: є кілька варіантів

Не всі знають, як правильно перекласти українською цей поширений вислів.

Низка поширених фраз має не один варіант перекладу українською мовою, а одразу декілька. Така ж ситуація слалася й зі словосполученням «располагать к себе». Українською мовою його можна перекласти кількома різними способами.

Залежно від контексту можна сказати, що хтось вміє зачарувати, привернути до себе або прихилити до себе. А ще можна сказати, що хтось вміє викликати прихильність.

Тож  використовуйте той варіант, який подобається найбільше.

То «смажити» чи «жарити»?

Насправді під час вживання цих слів багато хто припускається серйозної помилки.

У вживанні слів «смажити» і «жарити» часто немає однозначності. Частина людей вживає перше слово, частина — друге, ще інші — вважають правильними обидва.

При цьому нерідко можна почути думку, що слова «жарити» краще уникати, бо воно, мовляв, із російської мови, а українською лише «смажити». Насправді, коли йдеться про приготування їжі на вогні із жиром, то можна і смажити, і жарити. І так, і так правильно. І так, і так смачно.


0
Автор: Мирослава Українська
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх