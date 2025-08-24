Лагідна українізація: як сказати українською «макушка» і «челюсть»?

Сьогодні, 09:16 Переглядів: 107

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Як сказати українською «макушка» і «челюсть»?

Насправді багато людей припускаються помилки, неправильно перекладаючи такі слова українською мовою.

Нерідко під час вживання деяких слів у мовленні зустрічаються кальки з російської мови. Так, наприклад, час від часу можна почути слова «макушка» і «челюсть», хоча насправді так в українській мові казати неправильно.

Так, замість «макушка» правильно казати «маківка», а замість «челюсть» — «щелепа».

Називаймо правильно окремі ділянки голови. «МАківка», а не «макушка», «скроня», а не «висок», «потилиця», а не «затилок», «вилиця», а «не скула», «щелепа», а не «челюсть».

Чим «вдача» відрізняється від «удачі»: чому їх не варто плутати

В українській мові є низка слів, які схожі за звучанням, проте різні за значенням. До таких слів належать, зокрема, «вдача» та «удача».

Часто ці два слова плутають і помилково використовують одне замість іншого.

Вдача чи удача? Не плутайте характер із фортуною! Удача — це коли ви на іспиті вгадали всі правильні варіанти. Кажуть, наприклад: «Побажайте мені удачі. Я йду складати іспит з української».

А вдача — це вже про характер, про норов. Наприклад, людина впертої вдачі.

Отже, запам’ятаймо: удача — тимчасова, вдача — на все життя. Добре, якщо вони поєднуються.

Як сказати українською «располагать к себе»: є кілька варіантів

Не всі знають, як правильно перекласти українською цей поширений вислів.

Низка поширених фраз має не один варіант перекладу українською мовою, а одразу декілька. Така ж ситуація слалася й зі словосполученням «располагать к себе». Українською мовою його можна перекласти кількома різними способами.

Залежно від контексту можна сказати, що хтось вміє зачарувати, привернути до себе або прихилити до себе. А ще можна сказати, що хтось вміє викликати прихильність.

Тож використовуйте той варіант, який подобається найбільше.

То «смажити» чи «жарити»?

Насправді під час вживання цих слів багато хто припускається серйозної помилки.

У вживанні слів «смажити» і «жарити» часто немає однозначності. Частина людей вживає перше слово, частина — друге, ще інші — вважають правильними обидва.

При цьому нерідко можна почути думку, що слова «жарити» краще уникати, бо воно, мовляв, із російської мови, а українською лише «смажити». Насправді, коли йдеться про приготування їжі на вогні із жиром, то можна і смажити, і жарити. І так, і так правильно. І так, і так смачно.



