Рецепт салату із авокадо та ківі
Сьогодні, 07:03
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Смачна страва до вашого столу
Складові:
2 стиглих авокадо
3 стиглих ківі
4 скл суміші зелені
1/4 червоної цибулі
1/4 скл сиру фета
2 ст. л. оливкової олії
1 ст. л. меду
1 ст. л. соку лайма
Сіль і перець за смаком
- Підготуйте інгредієнти: наріжте кубиками авокадо, очистіть і наріжте ківі скибочками, а також дрібно наріжте червону цибулю.
- Зберіть салат: у великій мисці змішайте зелень, нарізані кубиками авокадо, нарізані ківі та червону цибулю.
- Зробіть заправку: у маленькій мисці змішайте разом оливкову олію, мед, сік лайма, сіль і перець.
- Змішайте та подавайте: полийте салат заправкою та обережно перемішайте.
- За бажанням посипте зверху сиром фета.
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