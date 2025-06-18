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Рецепт салату із авокадо та ківі 

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 177

 

Смачна страва до вашого столу

Складові:

2 стиглих авокадо 

3 стиглих ківі 

4 скл суміші зелені 

1/4 червоної цибулі 

1/4 скл сиру фета 

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. меду

1 ст. л. соку лайма

Сіль і перець за смаком

  • Підготуйте інгредієнти: наріжте кубиками авокадо, очистіть і наріжте ківі скибочками, а також дрібно наріжте червону цибулю.
  • Зберіть салат: у великій мисці змішайте зелень, нарізані кубиками авокадо, нарізані ківі та червону цибулю.
  • Зробіть заправку: у маленькій мисці змішайте разом оливкову олію, мед, сік лайма, сіль і перець.
  • Змішайте та подавайте: полийте салат заправкою та обережно перемішайте. 
  • За бажанням посипте зверху сиром фета.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: салат рецепт Для Дому і Сім'ї
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