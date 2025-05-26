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Лагідна українізація: про «трускавки», діалект і суржик

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 152

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Перелічені слова посідають різні місця в сучасній українській мові. Ждати тепер є рідше вживаним синонімом дієслова чекати, хоч раніше воно переважало в творах письменників Наддніпрянщини. Видіти в літературній мові тепер майже не вживане.

Луччий, каждий, умний у перебігу лексичного відбору вийшли з літературної мови, поступившись словам кращий, ліпший, кожний, розумний.

Всьо і шо — просторічні варіянти займенників усе/все та що.

Нє — типовий складник суржику.

Первісне значення слова суржик — суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом тощо. У лінгвістичному розумінні суржик — це позанормативне поєднання елементів із різних мов. У нас це здебільшого суміш українських та російських слів. Наприклад: «Ми, канєшно, понімаєм, шо це ваша робота…» Це сміття, від якого потрібно очищати мову. А діалект — це територіальне відгалуження якоїсь мови. Скажімо, літературні слова: полуниці, картопля, півень. Діалектні: трускавки, бульба, когут.

Діалекти — складники загальноукраїнської національної мови.

Льва чи Лева

У сучасному українському чоловічому імені Лев при відмінюванні е не випадає: ЛевЛеваЛевовіЛевом, кличний відмінок ЛевеЛев Михайленко — Лева Михайленка. Але є застаріла форма з випадним еЛев — Льва. Так відмінювали ім’я сина князя Данила Галицького, на честь якого названо місто Львів, а не Левів.

Російського письменника Толстого відмінюємо за цим зразком, тому площа Льва Толстого.

Свято Покрова чи свято Покрови

Свято Пресвятої Богородиці українською мовою — Покро́ва, з наголосом на другому складі. Отже, свято Покрови.

Забудьте про капєц, блін та інші русизми.  Говоримо більш витончено і природно

  • Ви хто — Як до вас можна звертатися? — звучить ввічливіше й коректніше.
  • Без проблем — Мені не складно — підкреслює готовність допомогти.
  • Угу — Саме так — робить мовлення чіткішим і впевненішим.
  • Нема за що — Будь ласка — більш природний і приємний варіант подяки.
  • Капець — Неймовірно — підкреслює здивування або сильні емоції.
  • Блін — Прикро — елегантний варіант для вираження незадоволення чи розчарування.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
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