Лагідна українізація: чи зможете ви перекласти ці п’ять російських слів?

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 110

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Багато українців, переходячи на рідну мову, стикаються зі складнощами під час перекладу деяких поширених російських слів. Виявляється, деякі з російських слів, що складно швидко перекласти українською, мають декілька варіантів перекладу і знайти найбільш влучний може бути непросто.

«Вызывающий»

Це слово означає когось або щось, що викликає емоції, зазвичай негативні, своєю поведінкою чи виглядом. Найбільш влучні варіанти перекладу: зухвалий; нахабний; безсоромний.

«Ущерб»

Коли йдеться про фінансові або моральні втрати, в українській мові використовують кілька відповідників: збиток; шкода; невигода.

«Мнимый»

Це слово часто описує щось фальшиве або таке, що не відповідає дійсності. Перекласти його можна як: уявний; удаваний; позірний.

«Баловать»

Йдеться про надмірну увагу й турботу до когось. В українській мові є кілька варіантів перекладу: розпещувати; панькати; пестити.

«Внушительный»

Це слово описує щось велике за масштабами або те, що справляє сильне враження: значний; авторитетний; вражаючий.

Отож, якщо вам вдалося без проблем перекласти ці слова, ваше володіння українською мовою справді на високому рівні.

Забудьте слово «капюшон»: як можна назвати його українською

Не кожен знає, як українською можна назвати таку поширену деталь одягу, як капюшон. Вживання слова «капюшон» в українській мові не є помилкою — це слово походить від французької capuchon і є в словниках української мови.

Йдеться про елемент одягу, що прикріплений до коміра. Зі слів експертів, правильно казати слово «каптур» на типовий елемент курток і балахонів.

Наразі широко вживаються іншомовні еквіваленти. Іноді кажуть «башли́к» (від тюрк. başlık), називаючи переважно сукняний каптур із довгими кінцями, який надягають поверх шапки.

Однак є українські аналоги, якими можна замінити слово капюшон: відлога, каптур, коба, кобка, затула.

Як покращити знання української

Щоб удосконалити свої навички з української мови, варто регулярно практикуватися: читайте українські книжки, дивіться фільми та слухайте подкасти рідною мовою. Оточіть себе українським контентом у соціальних мережах, спілкуйтеся з українськомовними друзями та ведіть щоденник або нотатки українською. Навіть невеликі щоденні кроки допоможуть вам розширити словниковий запас та зробити мову більш природною.

Насамкінець лише додамо, що, дбаючи про чистоту мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й співрозмовників.