Шахраї розсилають фейкові листи про «борги» перед Новою поштою: компанія попереджає про небезпеку

Компанія закликає користувачів бути уважними та не піддаватися на провокації

Українці почали отримувати фішингові листи, у яких шахраї повідомляють про нібито заборгованість перед «Новою поштою». Компанія офіційно заявила, що такі повідомлення не мають жодного відношення до групи NOVA.

За інформацією компанії, зловмисники копіюють фірмовий стиль і логотип, підміняють адресу відправника та використовують вигадані борги, щоб спонукати людей відкрити вкладення або перейти за шкідливим посиланням.

У «Новій пошті» нагадують про базові правила кіберзахисту:

уважно перевіряти адресу відправника — офіційні листи надходять лише з корпоративних доменів;

не відкривати листи, вкладення та посилання від невідомих контактів;

у разі відкриття підозрілих файлів — негайно змінити паролі й перевірити активні сесії в акаунтах;

використовувати двофакторну аутентифікацію;

отримані фейкові листи позначати як спам та видаляти.

У підрозділі кібербезпеки компанії повідомили, що вже працюють над блокуванням фішингової кампанії та взаємодіють із профільними службами для обмеження діяльності шахраїв.

Компанія закликає користувачів бути уважними та не піддаватися на провокації кіберзлочинців.

