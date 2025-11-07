Шахраї намагаються ошукати українців, прикриваючись урядовими програмами «Зимової підтримки»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 83

Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не передавайте дані своєї банківської картки

Шахраї намагаються отримати дані для доступу до банківських карток українців під виглядом нібито оформлення виплат за програмою «Зимова підтримка».

Про це попередив у Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

— Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують «оформити карту для отримання виплати 6500 гривень». Нагадую: ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями та не передавайте дані своєї банківської картки, — застеріг народний депутат.

Він наголосив, що жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

— Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти спеціальні картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію. Ігноруйте такі пропозиції та не передавайте свої дані стороннім особам, — додав Данило Гетманцев.

Як ми учора повідомляли, уряд виділяє 10 млрд грн на виплати по програмі «Зимова підтримка» та розповідали, хто може отримати 1000 грн.

Ми також писали, що уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка». Витратити ці кошти можна буде на ліки, одяг, взуття — програма охопить понад 660 тисяч українців.

Учора прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що усі вчителі отримають по 1500 грн — ці кошти можна буде використати на навчальні курси.

Разом з програмою грошової підтримки уряд запускає проєкт безплатних поїздок «Укрзалізниці» на відстань до 3000 км та безкоштовний комплексний медичний огляд для людей 40+.

Ми також писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків.